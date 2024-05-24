法官、史坦頓雙雙開轟！　希爾6.1局無失分追平沙胖紀錄

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（24日）在主場進行與水手四連戰的最後一場比賽，條紋大軍本場比賽攻防兩端大放異彩，靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與「法官」賈吉（Aaron Judge）雙雙開轟外加先發投手希爾（Luis Gil）6.1局8K無失分的優質先發，終場就以5比0完封水手，拿下2連勝。

二局下半，坐鎮主場的洋基先是靠著史坦頓敲出一發陽春砲幫助球隊先馳得點，這是他個人本季第12轟，飛行距離來到445英呎，緊接著下個半局賈吉也不甘示弱，轟出一發飛行距離414英呎的大號陽春砲，這是他個人本季第15轟，三局結束洋基取得2比0領先。

七局下半，條紋軍團攻勢再起，沃爾普（Anthony Volpe）敲出二壘安打後盜上三壘，隨後索托（Juan Soto）擊出適時安打幫助球隊取得3比0領先，連續安打後左外野手維杜戈（Alex Verdugo）與瑞佐（Anthony Rizzo）雙雙打出高飛犧牲打再添保險分，幫助洋基奠定勝基，終場就以5比0奪下二連勝。

Victoria para Luis Gil. Su 6ta en la temporada. pic.twitter.com/AsDtO7MD5G — MLB Dominicana (@MLBDominicana) May 23, 2024

洋基今天先發右投希爾主投6.1局只被敲出1支安打，投出8次三振沒有保送、沒有失分的好成績，賽後防禦率降至2.11。本場比賽希爾還達成了一項隊史紀錄，希爾成為洋基隊史繼1927年的克萊恩（Steve Kline）與2011年的沙巴西亞（CC Sabathia）後，第三位達成近5場先發都投滿6局，且失分都維持在不超過1分的投手。

「我認為這是多種因素共同產生的結果，」希爾賽後受訪談到近期好表現時說道。 「專注於我需要做的事情，專注執行預定計劃，你環顧四周，看看這個團隊以及他們一整年給我的支持。因此，許多不同因素的結合讓我有了今天這種表現」。