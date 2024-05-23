富邦悍將進軍大巨蛋送觀賽證書　秋山幸二與郭泰源傳奇對談

▲富邦悍將大巨蛋首戰開球嘉賓秋山幸二 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將明天24日起在台北大巨蛋與台鋼雄鷹進行3連戰，進場的球迷朋友將有機會獲得富邦悍將大巨蛋首戰觀賽證書，日本職棒傳奇名將秋山幸二24日將蒞臨台北大巨蛋，擔任開球嘉賓之外，賽前更將與富邦悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會。

秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，日職生涯擊出437支全壘打，2014年入選日本棒球名人堂，2009至2014年擔任軟銀鷹總教練，2度率領軟銀鷹拿下日本一。

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而秋山幸二在西武獅隊時期與來自台灣的「東方特快車」郭泰源成為好友，兩人除了球員時代共同奮戰之外，秋山幸二擔任軟銀鷹監督時，郭泰源擔任投手教練，兩人攜手打造軟銀王朝。

秋山幸二相隔多年再度來到台灣，24日將見證富邦悍將在台北大巨蛋的第一場主場賽事，並為悍將開出歷史性的第一球。

24日賽前下午5點將在大巨蛋場外下沉式廣場舞台，與郭泰源進行球迷見面會，兩位從西武獅時期就培養革命情感的好友，再度於台灣聚首並與球迷見面進行對談。

這場球迷會由錢定遠擔任主持人，與兩位傳奇名將進行對談，共同分享過往回憶給球迷朋友，現場開放球迷參與。

富邦悍將24日首場大巨蛋主場賽事，將免費贈送進場球迷觀賽證書，共同紀念這富邦悍將的第一次，觀賽證書數量有限，發完為止。

週末25日、26日是重頭戲「悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王」周湯豪、「影歌雙棲女神」曾沛慈，26日賽後「金曲歌后」蔡健雅、「金曲原民歌王」葛西瓦熱情開唱，而Fubon Angels豪華陣容全員到齊，帶領球迷熱血應援。