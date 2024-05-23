年度前三隊陣容出爐　詹皇連20年獲選史上第一人

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA官方今天（23日）公佈年度最佳陣容前三隊，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連續六次入選第一隊為陣中最多，湖人隊「詹皇」詹姆斯（Lebron James）入選年度第三隊，成為NBA最佳陣容中年紀最大的球員。連續20年入選進年度最佳陣容，數量史上最多。

The 2023-24 Kia All-NBA First Team!



Giannis Antetokounmpo

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic

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今年第一隊球員分別為金塊約基奇（Nikola Jokic）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿安戴托昆波、塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）。安戴托昆波連續第六次入選第一隊，唐西奇連續第五次入選；坦圖則是連續三次，吉爾吉斯-亞歷山大也達成連續二次入選的殊榮。

年度第二隊獲獎人為尼克主控布朗森（Jalen Brunson）、湖人二當家戴維斯（Anthony Davis）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、灰狼「新狼王」艾德華茲（Anthony Edwards）以及快艇雷納德（Kawhi Leonard）。其中布朗森以及艾德華茲都是生涯首度入選年度陣容，而杜蘭特是生涯第11度入選，在NBA史上並列第12名。雷納德為生涯第6度入選，戴維斯則是第5度。

The 2023-24 Kia All-NBA Second Team!



Jalen Brunson

Anthony Davis

Kevin Durant

Anthony Edwards

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年度第三隊獲獎人為勇士王牌球星柯瑞（Stephen Curry）、湖人天王詹姆斯、溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、國王薩波尼斯（Domantas Sabonis）以及太陽布克（Devin Booker）。詹姆斯職業生涯第20度入選年度陣容，同時也將連續最長入選的紀錄延續到第20年，自新人年後，於2004-05賽季開始年年都入選這項榜單。柯瑞則是生涯第10次入選，薩波尼斯、布克為第2度入選，哈利伯頓生涯首度入選。