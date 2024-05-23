運動雲

>

大谷翔平2.5億在洛杉磯買豪宅　用愛犬名字的公司購買

▲道奇大谷翔平、「少主」布勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍球員大谷翔平娶老婆後，現在又在洛杉磯買房子置產，美媒報導，大谷翔平用785萬美元（約2.5億台幣）在洛杉磯地區購置一棟現代豪宅，是用他的愛犬名字命名的公司購買。

大谷翔平去年年底與道奇隊10年7億美元的史上最大合約，依據《洛杉磯時報》報導，這棟豪宅是大谷翔平在簽下巨約之後的5個月購買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

洛杉磯時報透過房地產記錄確認了這筆購屋，根據多個公司提供的信息，大谷翔平是利用一家名為Decopin LLC的公司購買這棟房子，而該公司是用大谷翔平的愛犬名字命名。

這家公司同時也是大谷翔平日前用來購買夏威夷一塊土地的同一家公司。公司由大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）管理。

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

一位不願透露姓名的熟悉該社區的房地產消息人士證實了大谷翔平就是買家。而賣家是脫口秀主持人卡蘿拉（Adam Carolla），當初在2018年以732.7萬美元（約台幣2.38億元）買下。大谷翔平以785萬美元買下這棟房子，是這個社區有史以來最昂貴的交易之一。

而大谷翔平從新家到道奇棒球場的距離約是13英里（約20.9公里），通勤時間約為20分鐘。

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

這座3層別墅在2013年興建，占地面積近1公頃，總面積為327平方公尺（約98.9坪），共有5間臥室和6.5間浴室，包括有陽台和水療浴缸的主臥套房。

此外，還有電影院、按摩SPA房、健身房和籃球場等設施。推開拉門通向室外，那裡有一個休息室，可以俯瞰游泳池、溫泉和草坪。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366