大谷翔平2.5億在洛杉磯買豪宅　用愛犬名字的公司購買

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍球員大谷翔平娶老婆後，現在又在洛杉磯買房子置產，美媒報導，大谷翔平用785萬美元（約2.5億台幣）在洛杉磯地區購置一棟現代豪宅，是用他的愛犬名字命名的公司購買。

大谷翔平去年年底與道奇隊10年7億美元的史上最大合約，依據《洛杉磯時報》報導，這棟豪宅是大谷翔平在簽下巨約之後的5個月購買。

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▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

洛杉磯時報透過房地產記錄確認了這筆購屋，根據多個公司提供的信息，大谷翔平是利用一家名為Decopin LLC的公司購買這棟房子，而該公司是用大谷翔平的愛犬名字命名。

這家公司同時也是大谷翔平日前用來購買夏威夷一塊土地的同一家公司。公司由大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）管理。

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

一位不願透露姓名的熟悉該社區的房地產消息人士證實了大谷翔平就是買家。而賣家是脫口秀主持人卡蘿拉（Adam Carolla），當初在2018年以732.7萬美元（約台幣2.38億元）買下。大谷翔平以785萬美元買下這棟房子，是這個社區有史以來最昂貴的交易之一。

而大谷翔平從新家到道奇棒球場的距離約是13英里（約20.9公里），通勤時間約為20分鐘。

▲大谷翔平買豪宅 。（圖／翻攝自Zillow）

這座3層別墅在2013年興建，占地面積近1公頃，總面積為327平方公尺（約98.9坪），共有5間臥室和6.5間浴室，包括有陽台和水療浴缸的主臥套房。

此外，還有電影院、按摩SPA房、健身房和籃球場等設施。推開拉門通向室外，那裡有一個休息室，可以俯瞰游泳池、溫泉和草坪。