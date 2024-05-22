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「岳家兄弟」連線！德保拉7局無失分　兄弟10比0大勝台鋼

▲▼岳東華。（圖／中信兄弟提供）

▲岳東華。（圖／中信兄弟提供） 

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟22日作客澄清湖台鋼雄鷹，「岳家兄弟」扛前兩棒串連火力，岳東華本季第3轟出爐，全場11安打狙擊台鋼雄鷹，最終以10比0獲勝。

兄弟2局上進攻，陳子豪選到保送，詹子賢掃出二壘安打攻佔得點圈，高宇杰擊出高飛犧牲打先馳得點，隨後馬鋼敲出本季在一軍首安，也進帳首打點。

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兄弟3局上持續發威，岳政華敲二壘安打，岳東華靠著一壘手接球失誤上壘，岳政華跑回1分，曾頌恩也敲二壘安打進帳1分，陳俊秀安打推進，詹子賢擊出滾地球利用游擊手失誤上壘，跑者趁傳回本壘再添1分，取得5比0領先。曾力抗兄弟打線的台鋼先發投手陳柏清遭到重擊，投5局失5分，追平個人第2多。

兄弟7局上靠著台鋼第二任投手巫柏葳控球不穩，岳東華二壘安打後，兩保送擠成滿壘，利用暴投攻下1分，拉開至6比0。高宇杰8局上敲安打開路，馬鋼剛升一軍就演出單場雙安，岳政華敲2分打點二壘安打，隨後岳東華轟出全壘打送回弟弟，單局灌進4分，擴大為10比0。

德保拉獲得兄弟打線火力的援護，主投7局用91球，僅被敲2安打，奪5次三振，無失分，拿下本季第2勝，繼14日之後，連2戰拿勝投。

兄弟全場11支安打，「岳家兄弟」岳政華扛第1棒演出猛打賞貢獻2打點、3得分，哥哥岳東華排第2棒，開轟貢獻2打點、2得分，近3戰累計3轟長打火力復甦，剛升一軍的馬鋼單場雙安，本季首安、首打點都出爐。

▲▼岳政華。（圖／中信兄弟提供）

▲岳政華。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟台鋼雄鷹岳東華熱身賽棒球

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