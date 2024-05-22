跟哥哥聯手出擊季後賽　林書緯：夢想是一起拿冠軍

▲新北國王林書緯。（圖／記者黃克翔攝）

記者簡名杉／新北報導

新北國王後衛林書緯將與哥哥林書豪於季後賽一同出擊，將於週五(24)的首輪首場賽事出戰福爾摩沙夢想家，談到第一次跟哥哥在台灣打進季後賽的心情，林書緯直言開心，但也強調跟哥哥一起拿一座冠軍是他最大的夢想，今年是完成夢想的好機會。

去年在總冠軍賽不敵富邦勇士，不過今年賽季勇士並沒有晉級季後賽，代表本季總冠軍賽一定會有全新組合，林書緯坦言，這對自己來說並不算是新的挑戰，因為他每個賽季的季後賽首輪都是交手不同隊伍，每年都有不同改變，希望能保持一樣的心態征戰季後賽以及冠軍賽。

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曾在第一季PLG隨富邦勇士拿冠軍的林書緯，今年再有機會為新北國王摘下個人生涯第二冠，他認為如果能幫不同的球隊再拿一次冠軍，對他來說是很棒的成就，他也強調本季球隊的陣容十分完整，奪冠機會非常大。

談到今年賽季跟去年賽季最大的差別，林書緯點出，雖然兩個球季球隊都有傷兵問題，但今年球季還有一些場外風波，很多時候主力球員都不在陣中，所以今年賽季比起去年打得更艱辛，但他認為如果所有球員都能保持健康的話，國王的陣容還是比其他球隊完整。

▲新北國王林書緯。（圖／記者黃克翔攝）

而季後賽首輪的對手夢想家，林書緯表示夢想家今年的新教練皮爾曼做的很好，主將林俊吉也越來越進步，很開心看到他的成長，也指出季後賽不只自己要擔綱防守林俊吉重任，包含哥哥林書豪、李愷諺都要設法限制住林俊吉。

今天聯盟公布年度穿著獎由林書緯締造二連霸，他謙虛表示要感謝所有人的肯定，也透露自己的興趣就是研究時尚的穿搭，笑說自己應該是自己家裡三兄弟對「時尚」最有信心的人。