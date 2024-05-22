周天成橫掃晉級大馬賽16強　王子維連2周拍落新加坡一哥

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

文／中央社

台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球大師賽男單首輪，以21比14、21比17橫掃丹麥選手基姆奇，至於王子維歷經3局大戰，連2周擊退新加坡一哥駱建佑，雙雙闖進16強。

周天成上周在泰國公開賽闖進4強後，不敵馬來西亞一哥李梓嘉，無緣決賽，本周轉戰在吉隆坡舉行的超級500系列馬來西亞羽球大師賽，繼續備戰巴黎奧運。

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今年2月曾在泰國公開賽男單封王的周天成，目前世界排名第13，首輪對手為排名第27的丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke），生涯5度交手，周天成握有4勝1敗對戰優勢，但過去2次對戰，都鏖戰3局才分出勝負。

雙方今天在首局前段上演拉鋸戰，周天成在11比10領先情況下，靠著一波9比2攻勢打出氣勢，儘管被對手連續躲過2個局點，所幸周天成仍以21比14先搶下1局。

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

次局前半段兩人互有領先，周天成在12比16落後時，以9比1攻勢扭轉局勢，以21比17贏得勝利，16強賽將碰上日本選手高橋洸士。

另一場男單賽事，王子維上周才在泰國公開賽首輪扳倒新加坡一哥駱建佑，兩人本周再度在馬來西亞大師賽首輪狹路相逢。

王子維首局克服11比15落後劣勢，並化解對手1個局點，以22比20逆轉拿下，次局陷入亂流，以9比21讓出。

王子維決勝局儘管以7比11落後進入技術暫停，所幸及時找回節奏，連得6分超車，與對手上演激戰，更在關鍵時刻穩住陣腳，以一波4比0攻勢關門，最終以21比18勝出。

除了周天成、王子維闖進16強外，世界排名第114名的洪毅婷也傳出捷報，女單首輪以21比11、21比13撂倒排名第44的比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），同樣搶下晉級門票。

▲王子維。（圖／CFP）