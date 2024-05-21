大聯盟官網MVP預測　大谷翔平排第2、落後隊友貝茲

▲大谷翔平跑回本壘與貝茲擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒大聯盟官網進行年度MVP的民調，道奇隊日籍球員大谷翔平在國家聯盟MVP民調中排名第2，落後給隊友貝茲（Mookie Betts）。

大聯盟請專家根據到目前為止的成績，以及他們預計在本賽季剩餘時間內會發生的狀況，對美國聯盟及國家聯盟的前5名MVP進行排名。第一名獲得5分，第二名獲得4分，以此類推，共有43名投票者參與。

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國家聯盟由道奇隊貝茲在MVP民調中領先，拿到23張第1名選票，今年31歲的貝茲在2018年榮獲美聯MVP榮譽，加入道奇隊以來在2020年及2023年都在國聯MVP投票獲得第二名，

他在49場比賽，敲出65支安打、8支全壘打、打擊率0.335，41得分、29打點，以1票之差領先他的隊友大谷翔平。

大谷翔平排名第二，獲得18張第1名選票，他曾二度獲選美聯年度MVP，今年因右肘手術恢復期間並沒有投球，但並未能阻止他去競爭4年來第3座MVP獎項。

目前大谷翔平的打擊率0.353、長打率0.658、OPS1.077，67支安打及124個壘打數都領先，13支全壘打在國家聯盟排第2，他也有11次盜壘成功，是今年大聯盟唯一10轟10盜的球員。

如果大谷翔平與貝茲其中一人最終贏得國聯MVP榮譽，將成為名人堂成員羅賓森（Frank Robinson）之後，史上第2位在2個聯盟都獲選MVP的球員。

美國聯盟MVP預測由今年加盟洋基的索托(Juan Soto)排名第一，有28張第一名選票。第二名是太空人塔克(Kyle Tucker)獲得6張第一名選票。

2022年美聯MVP洋基隊「法官」賈吉則是排名第4。