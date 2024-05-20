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悍將斥資400萬升級大巨蛋音響！主題日周湯豪、蔡健雅金曲連發

▲▼「XVlll悍將中學」眾星雲集賽後演唱周湯豪、蔡健雅。（圖／富邦悍將提供）

▲「XVlll悍將中學」眾星雲集賽後演唱周湯豪。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

「富邦悍將重量級主題日」於5月25日、26日在台北大巨蛋盛大舉行，邀請了將前往2024巴黎奧運的台灣大哥大運動家族成員「拳擊女王」陳念琴、「桌球一姐」鄭怡靜開球，並於賽後邀請了「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」、「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」等藝人開唱。此外，悍將也投入400萬升級大巨蛋的音響、聲光設備，為球迷帶來頂級的音樂饗宴。

主題日活動中，首次與「MyMoji分身製造儀」合作，讓球迷在MyMoji App內建置富邦悍將主題球衣與嗆司曲應援舞動作，享有個人3D數位分身免費建模，並贈送8張LINE貼圖。此外，活動現場還有「青春拍貼機」、「GeForce NOW出遊好攻略」、「MyVideo校車放映中」、「MyMoji分身製造儀」、「《特戰英豪》同班好隊友」等精彩闖關活動，讓球迷有更多元的體驗。

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25日賽後由「影歌雙棲女神」曾沛慈、「全能天王」周湯豪帶來演唱！「影歌雙棲女神」曾沛慈不只在戲劇演出曾獲得金鐘獎肯定，更唱出多首膾炙人口歌曲，睽違五年再次來到悍將主場，為同學們在賽後帶來好聽的歌聲；「全能天王」周湯豪出道以來以其多元身份在樂壇上不斷發光發熱，無論是歌手、製作人還是導演，他都能給觀眾帶來驚喜，《帥到分手》更是在YouTube上獲得了超過1.2億次的觀看，周湯豪的舞台魅力將25日帶領悍將中學的同學們一起HIGH翻大巨蛋！

26日則由「金曲原民歌王」葛西瓦、「金曲天后」蔡健雅壓軸登場！排灣族創作歌手「金曲原民歌王」葛西瓦是Boxing樂團的主唱，以母語快嘴饒舌驚豔眾人，2023年以個人專輯《我這裡有一批很純的你要不要Ita》，獲得第34屆金曲獎最佳原住民語歌手獎與評審團獎，此次他將在悍將中學演出，帶來一批很純的原式金曲；四度獲得金曲獎的「金曲天后」蔡健雅，《letting go》、《beautiful love》讓大家朗朗上口，近期更跨界戲劇⾳樂設計創作，為由台灣大共同出品的台劇《不夠善良的我們》創作原創歌曲及配樂，多才多藝的TANYA這次要將好音樂帶到大巨蛋，在週日賽後與家人們度過最棒假日時光！

活動期間，球迷進場除了熱區贈品外，還有機會獲得卡廸那小德薯、西西里氣泡咖啡 、阿華田營養麥芽夾心餅乾等點心，以及「MyMoji手機自拍AI建模，3D分身還可以穿上富邦悍將球衣免費製作貼圖」、「GeForce NOW 雲端遊戲服務單日白金方案免費體驗券」等好禮。

▲▼「XVlll悍將中學」眾星雲集賽後演唱周湯豪、蔡健雅。（圖／富邦悍將提供）

▲「XVlll悍將中學」眾星雲集賽後演唱蔡健雅。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將主題日音樂饗宴藝人助陣MyMoji

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