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大都會終結者迪亞茲搞砸比賽痛哭　暫離守護神教頭隊友不放棄

▲大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）由於昨天（台北時間19日）救援只投0.1局，被3分砲在內接連4支安打失4分遭扳平退場，賽後在休息室痛哭，隊友給予安慰，大都會隊總教練門多薩（Carlos Mendoza）仍認定他是終結者，但球團已表示，迪亞茲暫時離開終結者。

迪亞茲在2022年11月7日與大都會隊簽下5年1.02億美元（約新台幣32.7億元）的合約，成為史上最高薪的後援投手，去年經典賽慶祝勝利時被隊友弄傷造成右膝撕裂，直到今年球季才復出。

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他在19日比賽中，9比5領先的9局下登板，只拿下1個出局數，被4支安打，包括1支3分砲失4分退場，過去3場比賽搞丟3次救援，在18場出場的防禦率為5.50，有5次救援。

迪亞茲19日賽後聯訪後回到休息室痛哭，頭埋在雙手間，林多（Francisco Lindor）及瑞德佛利（Sean Reid-Foley）站在他身旁安慰。

大都會球團宣布迪亞茲暫時離開終結者。門多薩表示：「迪亞茲願意做任何事情來幫助球隊贏得比賽，不論是在第七局、第八局、第九局，無論是什麼，現在就要看我們和所有人在比賽進行再決定，我想把他放在哪個位置，他都願意做任何事情。」

「他非常在乎，作為一個人、作為一名球員，他很想贏球。」門多薩表示：「我告訴他，他能度過這個難關。我們會幫助他度過這個難關，」

牛棚投手蓋瑞特（Reed Garrett）說:「我們所有人都相信迪亞茲，都知道他在狀況好時候是頂尖的，我們會盡力讓他恢復。無論何時我被叫到，我都會上場。但作為一個團體，我們都相信迪亞茲，我們知道他能做到什麼。」

關鍵字： MLB棒球

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