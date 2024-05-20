張育成守備與隊友相撞倒地　疑肩膀受傷提前傷退

Crazy play in Charlotte. Jared Walsh lofts a ball into shallow LF. LF Ronny Simon and SS Yu Chang both go for it, both whiff on it, and run into each other. Rafael Ortega (2B) comes in to score, and Walsh has a triple. #Knights up 6-0. #WhiteSox pic.twitter.com/BrgWujdGTa — FutureSox (@FutureSox) May 19, 2024

▲光芒隊張育成 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力光芒的台灣好手張育成20日（台灣時間）守備時，與隊友相撞傷及肩膀提前傷退，日前觸身球手肘受傷剛歸隊，又在守備時因傷退場，今年球季相當曲折。

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張育成擔任光芒3A第5棒鎮守游擊，第一打席二局上遭到三振，第二打席5局上擊出左外野高飛球出局。

張育成6局下守備時，為了接飛球往後退，剛好與衝上來的左外野手相撞，兩人承受撞擊而倒地不起，都沒有辦法即時撿球，張育成撞到肩膀後疼痛不已，隨後起身慢慢退場。

張育成今年春訓時揮棒時拉傷左腹斜肌，休息6至8周才歸隊，日前曾因觸身球砸到手肘而休戰，歸隊後漸漸找回手感，也曾在15日開轟，近兩戰都有敲出安打，本日又因受傷退場，傷勢還有待觀察，將於明天進行MRI檢查。

海盜2A鄭宗哲先發擔任游擊手，敲出本季第2支二壘安打，貢獻1打點，另選到2次保送，跑回1分，3打數1安打，打擊率2成，守備也有好表現，策動1次雙殺。老虎2A李灝宇熄火，4打數無安打，吞2次三振，打擊率降到.252。