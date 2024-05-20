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張育成守備與隊友相撞倒地　疑肩膀受傷提前傷退

▲光芒隊張育成 。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒隊張育成 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力光芒的台灣好手張育成20日（台灣時間）守備時，與隊友相撞傷及肩膀提前傷退，日前觸身球手肘受傷剛歸隊，又在守備時因傷退場，今年球季相當曲折。

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張育成擔任光芒3A第5棒鎮守游擊，第一打席二局上遭到三振，第二打席5局上擊出左外野高飛球出局。

張育成6局下守備時，為了接飛球往後退，剛好與衝上來的左外野手相撞，兩人承受撞擊而倒地不起，都沒有辦法即時撿球，張育成撞到肩膀後疼痛不已，隨後起身慢慢退場。

張育成今年春訓時揮棒時拉傷左腹斜肌，休息6至8周才歸隊，日前曾因觸身球砸到手肘而休戰，歸隊後漸漸找回手感，也曾在15日開轟，近兩戰都有敲出安打，本日又因受傷退場，傷勢還有待觀察，將於明天進行MRI檢查。

海盜2A鄭宗哲先發擔任游擊手，敲出本季第2支二壘安打，貢獻1打點，另選到2次保送，跑回1分，3打數1安打，打擊率2成，守備也有好表現，策動1次雙殺。老虎2A李灝宇熄火，4打數無安打，吞2次三振，打擊率降到.252。

關鍵字： 張育成光芒隊受傷球季曲折

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