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台最佳紀錄！楊勇緯柔道世錦賽奪銀　搶下奧運頭號種子

▲杭州亞運柔道楊勇緯奪下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊勇緯奪銀。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

在阿布達比舉辦的柔道世界錦標賽，台灣好手楊勇緯一路殺進金牌戰，和喬治亞的薩達拉許維利鏖戰到黃金驟死賽才落敗，儘管只拿下銀牌，但楊勇緯確定將以頭號種子前進巴黎奧運。

這場世錦賽也是巴黎奧運積分計算週期內的最後一場賽事，楊勇緯拿下銀牌後，也篤定會以奧運積分榜首拿下奧運的頭號種子。

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一路闖進冠軍戰的楊勇緯面對世界第8的薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili），賽前雙方交手2次各取1勝，正規4分鐘比完還未能分勝負，一路打進黃金驟死賽，結果楊勇緯在進行到7分20秒時，被對手拿到一次半勝，只得黯然吞下敗仗。

不過楊勇緯今年世錦賽拿到銀牌，已經改寫個人及台灣在賽史的最佳成績。

楊勇緯於2019年的柔道世錦賽初試啼聲拿到第7名，隨後在2021年登場的東京奧運拿下銀牌，接著2022年世錦賽又獲得銅牌，追平台灣選手參加世錦賽的最佳成績，去年世錦賽則是意外止步16強。

世界排名第1、奧運積分也排名第1的台灣「柔道男神」楊勇緯，今天於世錦賽男子60公斤級首輪輪空，接著32強首戰比利時的維爾史崔特（Jorre Verstraeten），先以一次過肩摔迫使對手重心不穩後取得半勝，一直維持到比賽結束順利晉級。

接著16強面對埃及小將沙密（Youssry Samy），以拿手三角固定壓制獲得一本勝闖進最終8強；接著於8強賽中，面對法國選手畢凱（Romain Valadier-Picard）在取得半勝優勢後，對手多次犯規遭判定落敗。

4強賽中，楊勇緯對上之前苦吞2連敗的俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev），結果同樣因為對手多次危險的關節動作犯規遭判落敗，才讓楊勇緯順利挺進冠軍戰。

關鍵字： 楊勇緯

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