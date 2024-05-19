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96自由車聯賽第2戰吸引近千人參戰！旅外李廷威連2年稱霸

▲旅外車手李廷威摘下96自由車聯賽塔塔加站二連霸。（圖／主辦單位提供）

▲旅外車手李廷威摘下96自由車聯賽塔塔加站二連霸。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2024年96自由車聯賽今19日舉行第二站「Never Stop永不放棄-塔塔加探索新中橫」，挑戰組近千人參賽，吸引來自澳洲、比利時、加拿大、法國、英國及美國等多國選手共襄盛舉，其中挑戰組最大車手71歲，最小12歲；眾所矚目的競賽組，則吸引國內車壇登山好手齊聚，近400名菁英決戰塔塔加，最終由旅外車手李廷威以2小時29分11秒02，奪下冠軍，連兩年稱霸塔塔加，並搶下總成績第一的Fulcrum 橘衫。另外，菁英女子組則由捷安特哥倫布車隊程秀如，以2小時55分13秒59封后。

經過第一站的台中繞圈賽賽後，今登山賽考驗車手的耐力和體力，競賽組挑戰路程72公里和升降超過2000公尺高的新中橫，也是堪稱全台最美的自行車山路。登山好手激烈攻防，最終李廷威甩開對手掄元，前勁大甲高中車隊張誌盛以2小時30分38秒20，拿下單站第二，徐御凱2小時30分53秒09排第3，並搶下登山王紅點衫。

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李廷威去年拿下96聯賽總冠軍橘衫，並在96自転車董事長楊倩玉牽線下，順利加盟Gusto高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)，赴斯洛伐克開啟旅外生涯；近期返台參加全大運，並報名參加96聯賽，重返熟悉的賽場，果然捍衛「塔塔加之王」的頭銜，連兩年在此站稱霸。

▲旅外車手李廷威摘下96自由車聯賽塔塔加站二連霸。（圖／主辦單位提供）

▲旅外車手李廷威摘下96自由車聯賽塔塔加站二連霸。（圖／主辦單位提供）

李廷威直言，「非常不容易！去年有捷安特哥倫布車隊的隊友全力支援，甚至完全為我燃燒，來龔固我的橘衫，但今年轉隊後，只能單槍匹馬參賽，且我還是所有高手鎖定的目標，沿路都被追擊，最後還能奪冠是對自己很大的肯定。」

經過旅歐的洗禮和學習，李廷威認為，進步最多的是「抗衰竭」和「疲勞恢復」，因此在高強度的爬坡賽事中，才能有充沛的體力撐到最後，這是奪冠的關鍵。李廷威預計五月底就要返回斯洛伐克，展開約２個月的賽程，他說，「隊友都很NICE，雖然剛開始有很多地方要適應，但我提醒自己要面對微笑，並把該做的事做好，自然能和隊友相處融洽。」

96自由車聯賽第三站「台北天母城市繞圈賽」將在6月16日展開，此賽道適合平路衝刺好手。目前四件領騎衫分別是，冠軍Fulcrum 橘衫 李廷威，登山王 Mercedes-Benz 紅點衫 徐御凱，衝刺王 GUSTO 藍衫 和 新人王OCTO白衫 都由葉軒佑所保有，預計台北站結束後，許多領騎衫都可能易主，競爭激烈。

關鍵字： 96自由車聯賽李廷威塔塔加自由車

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