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林振瑋1A超好投「炸魚」　張育成敲長打、鄧愷威登板再失分

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

記者簡名杉／綜合報導

效力聖路易紅雀1A的台灣「火球男」林振瑋，今(19)日先發再度上演一場「炸魚」秀，主投6局僅被敲出1支安打，送出5K無失分，最快球速還達到160公里以上，順利收下本季第三勝，而目前在3A打拚的張育成、鄧愷威今天皆有出賽，張育成4個打數敲出1支長打，而鄧愷威則是後援3.1局失2分，本季10場登板都有失分紀錄。

本季從紅雀1A棕櫚灘紅雀隊(Palm Beach Cardinals)起步的林振瑋，表現漸入佳境，今日他掛帥先發出戰紐約大都會1A的聖路西港大都會(St. Lucie Mets)，首局就虎虎生風飆出2K，還送出一顆超過160公里的「剛速球」。

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最終林振瑋完投6局，完全封鎖對方打線，僅被敲出1支安打、送出2次保送，但他飆出5次三振，全場無失分，最終球隊以13比1大勝，他也順利收下本季第3勝，防禦率更是降到本季最低的1.63。

效力坦帕灣光芒3A德罕公牛(Durham Bulls)的張育成，今日在與芝加哥白襪3A夏洛特騎士(Charlotte Knights)的比賽中，以先發六棒、游擊手之姿出賽，4個打數敲出1支二壘安打，帶有1分打點，這是他本季第3支二壘安打，打擊三圍是.308/.449/.538。

▲光芒隊張育成 。（圖／達志影像／美聯社）

▲旅美好手張育成。（圖／達志影像／美聯社）

而本季狀況低迷的舊金山巨人3A右投鄧愷威，今日隨球隊沙加緬度河貓(Sacramento River Cats)交手洛杉磯道奇3A奧克拉荷馬市道奇(Oklahoma City Baseball Club)，他於第5局兩人出局時登板，成功讓對方打者擊出滾地球出局，化解二壘有人的危機。

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲旅美右投鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

接著他於第6局續投，卻遇到亂流，兩人出局後先投出保送，接著被敲出長打以及接續的安打，單局失掉2分，但此後他沒有再遭遇危機，此役後援3.1局被敲出3支安打、送出4次四壞球保送，失2分都是自責分，雖然連續10場登板都有失分紀錄，不過整季的防禦率卻小降到12.33。

關鍵字： 林振瑋張育成鄧愷威

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