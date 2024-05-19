道奇「少主」大復活壓制紅人！大谷本季首打1棒繳白卷

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇與辛辛那提紅人四連戰系列賽今(19)日迎來第三戰，大谷翔平此役在貝茲(Mookie Betts)輪休的情況下，本季首次擔任球隊開路先鋒，但他本場比賽卻4打數繳白卷，然而道奇今天迎來「少主」布勒(Walker Buehler)大復活，繳出一場6局無失分好投壓制紅人打線，終場道奇就以4比0完封紅人，摘下二連勝。

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▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

本季第一次以第一棒、指定打擊之姿出賽的大谷翔平，此役四打數沒有建樹，擊出三次滾地球出局，一次飛球出局，打擊三圍微幅降到.350/.418/.661。

雖然大谷熄火，但道奇菜鳥帕黑斯(Andy Pages)挺身而出，4局下半一、二壘有人的情況下，敲出一支中間方向穿越安打，送回道奇隊第一分，接著拉克斯(Gavin Lux)的滾地球也帶有一分打點，道奇單局斬獲2分，而5局下半則輪到MVP連線的成員弗里曼(Freddie Freeman)，於二壘有人之際擊出中外野方向平飛安打，為道奇再添1分，奠定勝基。

▲道奇「少主」布勒。（圖／達志影像／美聯社）

打線有所斬獲，今日掛帥先發的「少主」布勒也在此役找回身手，本季前面兩場先發都投不滿5局的他，今天投滿6局，送出7K，僅被敲出3支安打，投出本季首次無失分的比賽，不僅防禦率降到4.05，也順利收下本季首勝。