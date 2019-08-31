U18世界盃／抗「南美球風」西班牙　林昱珉變化球應對

▲林昱珉。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃31日不敵美國吞下首敗，目前預賽取得1勝1敗，下一戰9月1日台灣時間下午5點對戰西班牙將派出林昱珉掛帥主投，西班牙實力也不容小覷，以南美洲西班牙屬地的球員所組成，林昱珉表示，希望能幫球隊贏球。

中華隊本來預測西班牙實力不及巴拿馬，不過巴拿馬反而以3比12不敵西班牙，而且還差點擊敗日本，領先到8局才被逆轉，是不能小看的對手。林昱珉表示，「回去會先看影片，看出他們優缺點，到比賽前擬定好策略，找出對付他們的方法。」

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林昱珉曾入選U12、U15國家隊，擁有豐富國際賽經驗，由於西班牙都是以委內瑞拉等球員所組成，所以林昱珉早料到前兩戰他們會打得很有水準。他回想U15世界盃對決中南美州球隊情況，「有點熟悉，他們都很美式，容易對直球攻擊，所以我會用變化球應對。」

林昱珉首戰曾對巴拿馬投1局，奪1K，有2保送，未被敲出安打無失分。總教練周宗志則說，「他丟先發我是比較不擔心，可以丟就讓他盡量丟，設定投4、5局，用球數在百球以內就符合我們所預期。」

中華隊首敗後，必須重新整理心情再出發，林昱珉說，「大家都很想贏，但有點放不開，比完賽心情會低落，但他們還是很有企圖心想贏球。」

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