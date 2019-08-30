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U18世界盃／做嗆斯給何恆佑！蔡佳諺雙安創造「九一連線」

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▲U18中華隊九一連線何恆佑、蔡佳諺。（圖／甘霖廣告提供）

▲U18中華隊九一連線，第九棒蔡佳諺。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃埋伏在第9棒的中華隊，收到第1棒何恆佑有默契的「九一連線」暗示，30日首戰對巴拿馬兩度安打串連得分。

蔡佳諺在母隊穀保家商就排在後段棒次為主，不過他仍具備長打能力，總教練周宗志表示，「雖然對美國隊對速球適應較慢沒有表現，但他在集訓時對統一獅轟出全壘打，表現穩定。」蔡佳諺坦言，那時候的好表現有讓信心提升。

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蔡佳諺與何恆佑在母隊穀保宿舍是室友，兩人培養絕佳默契，3局下蔡佳諺擊出中外野深遠三壘安打，接著何恆佑穿越內野的安打，為中華隊打進全場第1分。蔡佳諺說，「那時候沒想太多，直球來就打，做嗆斯給恆佑。」

中華隊一路保持1分領先，中華隊在8局下攻勢再起，林政華、蔡佳諺連續兩支二壘安打打下保險分，隨後何恆佑再補上安打，將比數拉開奠定勝基。何恆佑透露打完第1分之後，蔡佳諺就說「我們再連線一次！」結果馬上實現。

蔡佳諺青少棒時期曾參加U15亞洲盃，首度參加世界盃，他表示，「希望每場表現都很穩定。」有趣的是，8局上的最後一打席，本來教練團下達短打戰術，蔡佳諺第一次觸擊失敗，休息是迎來總教練周宗志一聲「沒有把握短打就收打」，然後蔡佳諺說，「相信自己，用打得看看，結果就形成安打了。」

▲U18中華隊九一連線何恆佑、蔡佳諺。（圖／甘霖廣告提供）

▲U18中華隊九一連線何恆佑。（圖／甘霖廣告提供）

關鍵字： U18世界盃中華隊
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