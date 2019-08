雙城客場141轟破紀錄　距去年洋基單季267轟歷史紀錄差6發

▲凱夫(Jake Cave)單場雙響炮。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雙城30日作客白襪,3局凱夫(Jake Cave)、克隆(C.J. Cron)背靠背開轟,將本季團隊開轟數累積到140發,打破2001年舊金山巨人締造的單季客場138轟歷史紀錄,且凱夫更在7局追加一發陽春砲,幫助球隊以10比5輕鬆獲勝。

雙城開局就靠著串連安打猛攻4分,次局再擴大到6比0領先,第3局首名打者凱夫擊出中外野方向全壘打,將本季團隊開轟數累積到139發改寫歷史紀錄,下一棒的克隆背靠背開轟,3局打完雙城已經取得8比0優勢。7局凱夫擊出本場第2發全壘打,終場10比5輕鬆擊敗白襪。

Name a hotter hitter than Jake Cave... We’ll wait. pic.twitter.com/KD4DalSFHM

New post: Jake Cave, the tater king of Chicago.@Twins | @JakeCave8pic.twitter.com/Dd1Uoc6e9P Jake Cave, the tater king of Chicago.



@Twins | @JakeCave8 pic.twitter.com/Yfy0tXtaFi https://t.co/0buWGeYNL9