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雙城客場141轟破紀錄　距去年洋基單季267轟歷史紀錄差6發

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▲凱夫（Jake Cave）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱夫（Jake Cave）單場雙響炮。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雙城30日作客白襪，3局凱夫（Jake Cave）、克隆（C.J. Cron）背靠背開轟，將本季團隊開轟數累積到140發，打破2001年舊金山巨人締造的單季客場138轟歷史紀錄，且凱夫更在7局追加一發陽春砲，幫助球隊以10比5輕鬆獲勝。

雙城開局就靠著串連安打猛攻4分，次局再擴大到6比0領先，第3局首名打者凱夫擊出中外野方向全壘打，將本季團隊開轟數累積到139發改寫歷史紀錄，下一棒的克隆背靠背開轟，3局打完雙城已經取得8比0優勢。7局凱夫擊出本場第2發全壘打，終場10比5輕鬆擊敗白襪。

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儘管35轟巨砲凱普勒（Max Kapler）受傷，但凱夫完美頂替，此役為站上大聯盟第2年的他，145場出賽中的第7場單場複數支全壘打，本季雙城團隊累積261發全壘打，距離紐約洋基去年締造的單季267轟歷史紀錄只差6發全壘打。

「我想長打是會傳染的，我也想跟著隊友們一起掃出全壘打，」凱夫賽後說道，「我們傷了一些大砲，我必須頂上缺口。」

凱普勒因為右膝痠痛連續缺席第3場比賽，26轟的沙諾（Miguel Sano）也因為週四比賽的觸身球此役缺陣，15轟的岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）也因為三角肌受傷連續2場休息，儘管傷兵滿營，雙城仍以5連勝超越印地安人3.5場勝差，要回美聯中區龍頭寶座。

關鍵字： 雙城凱夫
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