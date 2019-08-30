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不斷更新／林益全穿越安打建功　1局結束富邦1：0中信

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▲▼富邦悍將投手羅力。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼富邦悍將羅力。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

富邦悍將30日於新莊主場迎戰中信兄弟，由於兩支隊伍前場比賽都輸球，為避免吞下連敗，富邦推出羅力先發捍衛主場，而中信則派出赫猛迎敵。

1局上中信進攻，吳東融遭到三振，王威晨遭到三振，陳子豪中外野飛球遭接殺。

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1局下富邦進攻，高孝儀一壘滾地遭刺殺、楊晉豪中外野二壘安打、胡金龍游擊滾地遭刺殺、林益全中外野一壘安打、帶1分打點，林哲瑄中外野飛球遭接殺。

富邦悍將羅力本季20場先發，其中14場優質先發，有2場完投、1場完封，拿下10勝7敗，防禦率3.17。對上兄弟6場，拿下5勝0敗，對戰防禦率1.91，目前對兄弟跨季6連勝。

▲▼0816 中華職棒中信兄弟對桃猿-赫猛。（圖／記者黃克翔攝）

▲中信兄弟赫猛。（圖／記者黃克翔攝）

赫猛本季7場先發，其中4場優質先發，拿下3勝2敗，防禦率3.00。對戰富邦1場，主投7局無失分。

富邦先發名單，第一棒右外野手高孝儀、第二棒二壘手楊晉豪、第三棒左外野手胡金龍、第四棒指定打擊林益全、第五棒中外野手林哲瑄、第六棒一壘手范國宸、第七棒三壘手高國麟、第八棒捕手戴培峰、第九棒游擊手李宗賢。

中信先發名單，第一棒二壘手吳東融、第二棒三壘手王威晨、第三棒右外野手陳子豪、第四棒一壘手林智勝、第五棒指定打擊彭政閔、第六棒左外野手岳東華、第七棒中外野手張志豪、第八棒捕手黃鈞聲、第九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將中信兄弟
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