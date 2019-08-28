中職／小飛刀穩定軍心　戴培峰蹲捕生涯首度完封勝

▲富邦悍將,戴培峰。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將27日交手Lamigo桃猿，富邦靠著4名投手輪番上陣以2比0完封桃猿，這也是富邦捕手戴培峰生涯第一次蹲捕接下完封勝，不過此役富邦在比賽後半段在僅握有2分領先下，連2局讓富邦攻占上得點圈。戴培峰說：「最後的節奏有點亂，不過靠著陳鴻文學長的提點，才能度過危機。」

富邦昨天的先發投手陳仕朋主投6局無失分，林羿豪、王尉永、陳鴻文輪番上場聯手完封桃猿，蹲滿全場的戴培峰受訪表示，「很高興啊，因為對手是打擊很強的桃猿隊，再來只要球隊能夠贏球都很開心。」

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這是戴培峰生涯首次接補完封的比賽，在8、9局富邦都有被攻佔得點圈的危機，不過最後都成功化解。戴培峰分享那兩局的心得：「因為在8局尉永投的時候，節奏帶得比較快，9下我一開始照著同樣的節奏帶，隨後陳鴻文學長才跟我說節奏有點亂，可以放慢一點，最後就順利度過危機了。」

▲陳鴻文本季對戰桃猿還沒有失過分。（圖／記者黃克翔攝）



陳鴻文此役後援1局，被敲2支安打，飆出1次三振，沒有失分成功收下本季第15次救援。陳鴻文本季交手桃猿，累計15局沒有失分，跨季則是已經17局無失分。

今年才19歲的戴培峰，本季在賽前球隊都會為他準備接補特訓，不管當天有沒有先發，擋球、丟球、下盤等訓練都成為固定菜單。戴培峰直呼「好累」，不過他也覺得這當中成長不少。另外在配球方面，如果有先發出賽的話，賽前，林宥穎、方克偉也都會給他策略上的建議。

▼賽前富邦捕手教練古久保健二都會給戴培峰特訓。（圖／記者季相儒攝）

