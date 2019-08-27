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中職／李宗賢問鼎游擊金手套　避免打擊、守備情緒互擾

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▲▼0814 中職富邦VS桃猿-李宗賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲李宗賢游擊守備率排名聯盟第一。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

李宗賢本季成功鎮守富邦游擊大關，目前在游擊防區守備率也領先全聯盟，李宗賢在守備端站穩後，隨之而來打擊率也是生涯新高，他也表示，有時候上演美技守備後的打擊，都覺得充滿的自信。不過他還是認為，需要把打擊、守備時的情緒給分開來，這樣表現才會更加穩定。

李宗賢今年正式轉守游擊，透過上季尾聲再加上冬盟的磨練後，他對於游擊區的防守也逐漸熟悉。今年鎮守游擊80場，守備率0.979，以0.001的些微差距領先中信兄弟王勝偉，位居聯盟第一。

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不只有著高守備率，李宗賢還時常在游擊區上演美技守備，很有機會收穫生涯第一座游擊金手套。但是李宗賢認為，「順其自然就好，不會特別去爭取獎項，在場上就是做好自己的事情，能為球隊拿下勝利才是最重要的。」

▲▼中職富邦VS統一-李宗賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲李宗賢近3戰敲出6支安打。（圖／記者黃克翔攝）

李宗賢近3戰場場繳出2支安打的表現，打擊率也來到生涯新高的0.281，他透露多少與守備端有關係，像是如果剛上演美技守備後的打席，便會感覺到相當有自信。但李宗賢認為應該不要讓守備、打擊的情緒互相影響，教練也告訴他說，將兩者分開後會讓攻守兩端都趨向穩定。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將李宗賢
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