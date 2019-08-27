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中職／李振昌「極品滑球」　富邦新援班華德也印象深刻

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▲▼富邦悍將,班華德。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,班華德。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將新洋投班華德（Travis Banwart）將在本週迎來一軍首戰，他過去也曾跟兄弟終結者李振昌在印地安人3A同隊過。在小聯盟時期，班華德就對李振昌有著94、95英里（約153公里）的滑球印象深刻。

班華德有過9年小聯盟經驗，曾經在2014年與李振昌在3A同隊過，不過據班華德回憶，兩人只有同隊大約1個多月的時間，隨後李振昌就被叫上大聯盟；班華德則是在同年加盟韓職SK飛龍隊。

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儘管兩人同隊時間不長，不過班華德對李振昌還是相當有印象，他說：「李振昌那時候身為一個牛棚投手，側投的投球型態，再配上94、95英里的滑球，相當有競爭力，是個非常厲害的投手。」

班華德有過3年韓職經驗，不過自從2017年以後就沒在亞洲討生活，但他還是有在關注李振昌的動向，在此趟來台灣前，就已經知道李振昌在為兄弟效力。

班華德先前在二軍出賽過2場，吞下1敗，防禦率2.53，8月7日在二軍先發完後，班華德就開始上一軍隨隊練球，隨著伍鐸遭註銷後，班華德預計將在本週與中信兄弟的三連戰中登板先發。

▼班華德（左）取代伍鐸（右）。（圖／記者季相儒攝）

▲▼富邦悍將,班華德。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒富邦悍將班華德李振昌
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