中職／班華德耳聞過象、猿　「暴力猿打線更勝一籌」

▲富邦洋投班華德。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將27日確定註銷去年的勝投王伍鐸（Bryan Woodall），改由新洋投班華德（Travis Banwart）頂替。班華德已經隨著一軍練球2個禮拜，過去他就有聽過兄弟、桃猿的兇猛打線，看過實際表現後，讓他大讚暴力猿打線更勝一籌。

班華德7月中抵台，大約已經在台灣5個禮拜，在經過數次的牛棚練習以及二軍實戰後，八月初便開始隨隊，儘管還沒有在一軍登板投球，但以他待在場邊觀察的情況認為，中職隊友都很友善，到場的球迷也十分熱情，他相當享受這裡的球場氛圍。

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隨著伍鐸「下課」，班華德也將在本週迎來中職初登板，有可能的對手是桃猿或是兄弟兩隊，被問到這幾週對他們的觀察時，班華德表示，「在來台灣前就聽過這兩隊，實際看過後，覺得兩隊球風都很強悍，守備也都是一流的，不過如果要比較的話，Lamigo會更加恐怖。」

Lamigo素有暴力猿的稱號，本季在打擊率、打點排行榜前5名中都佔了4個名額，這樣兇猛的團隊打擊火力也讓班華德留下深刻印象，他說：「很少能在職業聯賽中，見到全隊打擊都這麼強的球隊，大概只有2014年韓職的三星獅能辦到。」，三星獅也在該季完成四連霸。