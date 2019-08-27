運動雲

>

中職／班華德耳聞過象、猿　「暴力猿打線更勝一籌」

ETtoday運動雲

▲▼富邦洋投班華德。（圖／記者黃詩崴攝）

▲富邦洋投班華德。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將27日確定註銷去年的勝投王伍鐸（Bryan Woodall），改由新洋投班華德（Travis Banwart）頂替。班華德已經隨著一軍練球2個禮拜，過去他就有聽過兄弟、桃猿的兇猛打線，看過實際表現後，讓他大讚暴力猿打線更勝一籌。

班華德7月中抵台，大約已經在台灣5個禮拜，在經過數次的牛棚練習以及二軍實戰後，八月初便開始隨隊，儘管還沒有在一軍登板投球，但以他待在場邊觀察的情況認為，中職隊友都很友善，到場的球迷也十分熱情，他相當享受這裡的球場氛圍。

請繼續往下閱讀...

隨著伍鐸「下課」，班華德也將在本週迎來中職初登板，有可能的對手是桃猿或是兄弟兩隊，被問到這幾週對他們的觀察時，班華德表示，「在來台灣前就聽過這兩隊，實際看過後，覺得兩隊球風都很強悍，守備也都是一流的，不過如果要比較的話，Lamigo會更加恐怖。」

Lamigo素有暴力猿的稱號，本季在打擊率、打點排行榜前5名中都佔了4個名額，這樣兇猛的團隊打擊火力也讓班華德留下深刻印象，他說：「很少能在職業聯賽中，見到全隊打擊都這麼強的球隊，大概只有2014年韓職的三星獅能辦到。」，三星獅也在該季完成四連霸。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將班華德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

霍華德1年約「零薪資保障」披湖人39號戰袍　歐尼爾稱不認識他

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

讀者回應

﻿

最新新聞

1林書豪新賽季披北京首鋼7號戰袍

2林書豪簽CBA北京　創歷史最高薪

3陳仕朋迎戰尼克斯　1局桃猿0：0富邦

4千場隊史第2人　林泓育：水喔！

5李宗賢避免打擊、守備情緒互擾

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2北京首鋼證實簽約林書豪

3于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

4高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

5火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366