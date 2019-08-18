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中職／因雨暫停最大贏家　游霆崴暫停回來超殺搶下第4勝

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▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

▲游霆崴優質先發收下生涯第4勝。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦18日主場迎戰統一，悍將推出游霆崴掛帥主投，他繳出6.1局失2分的優質先發，順利收下本季的第4勝。此役在2局下，因現場大雨中斷了一個小時，游霆崴在暫停回來後續投，表現也判若兩人。賽後，游霆崴受訪說到：「原本就想好新的應戰策略了，只是剛好碰到因雨暫停。」

游霆崴此戰主投6.1局，僅被敲出3支安打、2次四死，失掉2分都是自責分，表現已經相當出色，但如果把2局下2出局輪到林安可打擊時，因雨暫停當作中繼點，在那之前游霆崴投1.2局被敲3支安打1保送；在暫停回來後投4.2局，沒有被敲出安打，只因1次觸身球讓對手有上壘機會。

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賽後，游霆崴談起自己今天的表現：「我在第1局投得蠻辛苦的，不過在度過首局後，投手教練跟林宥穎學長都跟我說對方在抓我的變速球打，因此我也增加了一些直球的比例，透過速差來壓制對手。」

游霆崴也表示，其實在2局就開始改變投球策略，只不過還是被接連敲安丟分，雖然經過1個小時的暫停後，他找回壓制力，但他其實依舊用先前的策略應戰，只是剛好碰到雨天暫停罷了。

游霆崴生涯交手統一4場，拿下2勝0敗，前一次面對統一先發，雖然主投4局就丟了5分，但只有2分責失，面對統一的壓制力還算不差。他提起上一次先發：「那天我的感覺還不錯，只是自亂陣腳搞砸了。」

▼游霆崴獲選單場MVP還帶回電視大獎。（圖／記者季相儒攝）

▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒游霆崴富邦悍將
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