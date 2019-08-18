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中職／戴培峰先發配陳仕朋止敗　「有先向林宥穎討教」

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▲▼中職30年43場,統一獅vs富邦悍將,戴培峰賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

▲戴培峰賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦17日靠著陳仕朋主投7局失1分好投，以3比1擊敗統一中止3連敗。陳仕朋此役的投捕搭檔是年僅19歲的戴培峰，兩人曾在季初僅搭配0.2局就出現2次暴投。戴培峰受訪說到：「仕朋的狀況很好不用引導，而且賽前也有先跟林宥穎前輩討教如何跟仕朋搭配。」

戴培峰在昨天比賽中擔任先發捕手，整場比賽富邦只掉1分，這是他生涯先發蹲捕球隊失分最少的一次。戴培峰大讚陳仕朋，「不用給他太多引導，他的狀況相當好，出現失投後，也能馬上修正。」

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兩人前一次搭配在4月14日，該場是陳仕朋生涯首勝，不過戴培峰是在6局才從板凳出發，只接了陳仕朋0.2局就出現2次暴投，隨後陳仕朋就先行退場。

戴培峰提到過往多由林宥穎搭配陳仕朋，前一次沒有預料到會這麼早上場接他的球，不過在昨天賽前，已經有先向林宥穎討教與陳仕朋搭配的秘訣，也收到不錯的效果。

戴培峰昨日在進攻端也繳出3支2外帶1打點的好表現，他說：「一開始上一軍的時候揮棒沒這麼積極，現在出棒變得比較主動。」他接著說：「現在的心態比較不會受到單場表現的影響，以前會因為一場表現不好就懷疑自己。」

儘管戴培峰身為2018年選秀狀元，也被球隊寄予厚望，不過他目前才19歲，因此富邦本季一軍的比賽，多由方克偉、林宥穎輪流蹲捕。今年大多時間都在二軍磨練，對於生涯第一個職業賽季，戴培峰則認為，「不管在一軍還是二軍，都有吸收到很多蹲捕技術。」。

▼戴培峰（右）與林宥穎（左）進行練習。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中職30年43場,統一獅vs富邦悍將,戴培峰與林宥穎賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒戴培峰富邦悍將
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