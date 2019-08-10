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日職／王柏融挨球吻後「報平安」　傷勢仍要繼續觀察

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

目前效力於日本火腿鬥士隊的王柏融，今（10）日總算傷癒歸隊回到一軍賽場，但沒想到首戰對決福岡軟銀鷹，又再次遭到觸身球擊中腿部，王柏融當場痛得趴倒在地並提前退場治療。隨後，球團訓練員表示王柏融傷勢要明日繼續觀察，而王柏融稍晚也在個人社群上報平安。

此戰，王柏融首打席就敲安打，然後隨後兩打席都選到四壞球保送，然而在7局上第四打席時，王柏融卻遭到千賀滉大失投的146公里卡特球砸中左腳踝。王柏融遭觸身球擊中當下，只見他痛得趴倒在地，隨後就因傷退場。

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 ▲▼王柏融報平安（圖／翻攝自IG／wangpojung）

▲王柏融報平安（圖／翻攝自IG／wangpojung）

賽後王柏融赴醫院檢查，所幸初步診斷僅有瘀傷，但火腿訓練員仍表示「明天要繼續觀察傷勢」。

碰到傷癒復出就遭球吻的狀況，王柏融隨後也在個人IG貼出自己正在冰敷的照片，並表示「骨頭硬」，也讓關心他的球迷安心不少。

關鍵字： 王柏融受傷日職火腿鬥士
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