運動雲

>

不斷更新／包林傑化解開局危機　2局結束富邦0：0兄弟

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將,包林傑。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦先發投手包林傑。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟10日在天母主場迎戰富邦悍將，富邦派出左投包林傑主投；兄弟也由左投赫猛應戰。本週也是彭政閔球員生涯在天母球場的最後一個系列賽，今天他擔任先發第5棒指定打擊。首局赫猛送出三上三下。兄弟1下靠著保送、守備失誤進佔得點圈，不過最終無功而返。2局結束，富邦0：0兄弟。

1局上，富邦進攻，張正偉遭到三振，林哲瑄左外野飛球遭接殺，胡金龍二壘滾地遭刺殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，兄弟進攻，富邦更換范國宸上場守三壘，吳東融選到四壞保送，王威晨一壘反彈球造成野手失誤，詹子賢遭到三振，陳子豪二壘滾地遭策動雙殺。

2局上，富邦進攻，林益全遭到三振，高國輝中外野飛球遭接殺，范國宸右外野飛球造成野手失誤上二壘，陳凱倫右外野飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，彭政閔三壘滾地遭刺殺，林智勝左外野深遠飛球遭接殺，張志豪中外野一壘安打，黃鈞聲游擊滾地遭刺殺。

包林傑本季先發9場，戰績4勝2敗，防禦率3.91，前一場先發對戰猿，投5.1局挨8安，失掉5分、4分責失，因傷提前退場承擔敗投，不過傷勢已無大礙。

包林傑今年對戰兄弟4場，僅有1勝，防禦率4.05些微偏高，對戰左打者被打擊率高達0.484，要小心近況正好的岳東華，對戰5支4，另外張志豪、詹子賢也開轟過，要特別留意。

赫猛下半季加入兄弟後，先發4場有2場優質先發，戰績2勝1敗，防禦率3.66，前一場對獅先發6.2局被敲7安，送出5次三振，僅失1分非責失，今天是首度對戰悍將，盼延續前一場好手感。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒中外野手林哲瑄、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒三壘手蔣智賢、七棒二壘手陳凱倫、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒左外野手詹子賢、四棒右外野手陳子豪、五棒指定打擊彭政閔、六棒一壘手林智勝、七棒中外野手張志豪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手岳東華。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

中職／彭政閔天母告別賽　第1支再見安打遭猴子偷桃

真的夢幻成真！　白襪與洋基要在電影場景玉米田球場比賽

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3林立敲安打回第一分　1局猿1：0獅

4張志強基層開花　子弟兵加味全龍

5包林傑化解危機　1局富邦0：0兄弟

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

4夢想家外援米勒轉戰巴西

53分砲轟羅里奇　林泓育：有位坐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366