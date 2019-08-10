不斷更新／包林傑化解開局危機　2局結束富邦0：0兄弟

▲富邦先發投手包林傑。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟10日在天母主場迎戰富邦悍將，富邦派出左投包林傑主投；兄弟也由左投赫猛應戰。本週也是彭政閔球員生涯在天母球場的最後一個系列賽，今天他擔任先發第5棒指定打擊。首局赫猛送出三上三下。兄弟1下靠著保送、守備失誤進佔得點圈，不過最終無功而返。2局結束，富邦0：0兄弟。

1局上，富邦進攻，張正偉遭到三振，林哲瑄左外野飛球遭接殺，胡金龍二壘滾地遭刺殺。

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1局下，兄弟進攻，富邦更換范國宸上場守三壘，吳東融選到四壞保送，王威晨一壘反彈球造成野手失誤，詹子賢遭到三振，陳子豪二壘滾地遭策動雙殺。

2局上，富邦進攻，林益全遭到三振，高國輝中外野飛球遭接殺，范國宸右外野飛球造成野手失誤上二壘，陳凱倫右外野飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，彭政閔三壘滾地遭刺殺，林智勝左外野深遠飛球遭接殺，張志豪中外野一壘安打，黃鈞聲游擊滾地遭刺殺。

包林傑本季先發9場，戰績4勝2敗，防禦率3.91，前一場先發對戰猿，投5.1局挨8安，失掉5分、4分責失，因傷提前退場承擔敗投，不過傷勢已無大礙。

包林傑今年對戰兄弟4場，僅有1勝，防禦率4.05些微偏高，對戰左打者被打擊率高達0.484，要小心近況正好的岳東華，對戰5支4，另外張志豪、詹子賢也開轟過，要特別留意。

赫猛下半季加入兄弟後，先發4場有2場優質先發，戰績2勝1敗，防禦率3.66，前一場對獅先發6.2局被敲7安，送出5次三振，僅失1分非責失，今天是首度對戰悍將，盼延續前一場好手感。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒中外野手林哲瑄、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒三壘手蔣智賢、七棒二壘手陳凱倫、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒左外野手詹子賢、四棒右外野手陳子豪、五棒指定打擊彭政閔、六棒一壘手林智勝、七棒中外野手張志豪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手岳東華。