林子偉維持火燙敲兩安　黃暐傑2局無失分奪首中繼點

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小聯盟台灣球員10日（台灣時間）表現，紅襪3A林子偉敲兩安，印地安人3A張育成熄火靠保送上壘，遊騎兵3A黃暐傑投2局無失分奪第1個中繼點，響尾蛇1A林凱威關門失敗防禦率上升。

結束在印地安人3A的客場之旅，林子偉繼續到老虎3A作客，擔任開路先鋒中外野手的他有好表現，敲出兩安打，跑回1分，打擊率0.26，不過最終紅襪3A以6比7落敗。

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印地安人3A與藍鳥3A交手，張育成擔任先發三壘手，排第4棒，2局下選到保送後靠隊友推進跑回1分，最終印地安人3A以4比3獲勝。張育成3打數無安打，三振、保送各1次，打擊率0.252。

遊騎兵3A黃暐傑中繼2局，投38球，有26顆好球，僅被敲1支安打，奪3次三振，有1保送，幫助球隊封鎖對手，最終以5比1獲勝，黃暐傑奪第1個中繼點。8月目前連3戰無失分，防禦率降至5.14。

響尾蛇1A林凱威9局上登板，無法幫球隊守住領先，只解決1人，被敲2安打對方追平後退場，接替隊友失1分算在他帳上，9局下隊友扳平進入延長賽，林凱威無關勝敗，防禦率升至4.06。

響尾蛇短A林家正先發第8棒擔任捕手，3打數無安打，選到1保送，連2戰熄火，打擊率0.197。原在雙城的鄧愷威，被交易至巨人之後，加入巨人1A陣容，披上新球隊戰袍繼續邁進。