亞沙排／「冬瓜排骨湯」帶頭衝　中華男子全部打進8強

▲中華男子一隊謝雅仁。（圖／中華排協提供）



記者路皓惟／澎湖報導

亞洲沙灘排球公開賽澎湖站9日賽事，備受看好的我國男子一隊王進如／謝雅仁一掃昨日敗給阿曼的陰霾，今天對上香港楊博文／徐錦龍如預期發揮，這對互嗆「冬瓜」、「排骨」的搭檔，以21比18、21比14拿下勝利，以分組第二順利晉級12強。

我國沙排男子隊世界排名最佳的王進如、謝雅仁，昨日敗給去年雅加達亞運分組賽曾交手的阿曼組合，直言相當失望。今天拋開落敗低潮情緒，果然拿下勝利，「球是圓的，要看開點。」王進如說。

請繼續往下閱讀...

今日對上香港有不能輸的壓力，「王謝配」賽前做足了功課。王進如表示，我們特別觀察香港的比賽，掌握到對方的習性和戰術應用，加上掌握球場的風勢，將平常練習的成果順利發揮出來。

▲中華男子一隊王進如。（圖／中華排協提供）



王進如／謝雅仁搭配即將滿兩年，在急需默契的沙排運動中，兩人也培養出好感情，也互相給對方起了綽號，因為王進如身高較矮，謝雅仁自爆私下最常嗆他『冬瓜』，而王進如則是回嗆謝是『排骨』，剛好兩人形成「冬瓜排骨湯」組合。

王進如和謝雅仁具奪冠實力，先前世巡賽一星級賽事印度站，兩人聯手勇奪銀牌。這次賽事身為地主男子第一隊，王進如和謝雅仁認為，在外界的關注下，無形中也帶來壓力，但他們將其轉化為動力，繼續為台灣沙排奮戰。

在我國沙排運動中，女子隊成績較佳，主要焦點也大多聚集在女選手身上，因此王進如和謝雅仁特別想為男子選手爭取好成績。謝雅仁說：「必須拿出成績來才能被外界看到，我們也以女子選手為榜樣，希望男生也能夠做到，被外界更多人看到。」

王進如／謝雅仁拿下重要勝利，以分組第二晉級12強，另外，中華男子第二隊吳信賢／徐振瑋雖不敵印尼對手，仍以分組第二晉級，從會外賽殺進來的張峰銘／陳宥廷輕取土庫曼對手，也順利晉級。

▲中華男子二隊徐振瑋(左)、吳信賢。（圖／中華排協提供）