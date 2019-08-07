中職／張喜凱是洪一中的菜　黃子鵬覺得很像彭于晏

▲張喜凱。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿7日宣布簽下首輪新人投手蘇俊璋，總教練洪一中透過媒體得知，隨後關心其他選手的簽約進度，且特別點名第5輪張喜凱，他說：「張喜凱是我堅持要選的，也說不上為什麼，就一個總教練的直覺。」

桃猿今年選秀選進7人，僅剩第2輪投手李承禎尚未談妥合約，洪總笑稱，自己並不太清楚各位選手的簽約進度，隨後主動詢問張喜凱簽了嗎？透過媒體才知道原來他也簽了。

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張喜凱出生於1998年10月29日，身高180公分，體重70公斤，高三帶領北科附工勇奪隊史第一座木棒聯冠軍，畢業後進入文化大學磨練兩年，決定挑戰職棒，順利受到桃猿青睞。

特別關心張喜凱的簽約，洪總透露：「因為是我堅持要選的啊！」談及為何，他想了想，坦言沒有特別原因，「不知道，就是身為一個總教練的直覺，當然身為下勾投手，是比較少見的，對他很有印象。」除了特別的投球型態，洪總對他的長相也有深刻印象，「先前看電視時，發現他長得好帥。」

與張喜凱同為低肩側投的黃子鵬，洪總認為兩人外型都很帥氣，黃子鵬笑說，「我覺得喜凱很像彭于晏耶。」而談到學弟的球技，他說：「喜凱在打亞青時，就有注意到他了，算是下勾中球速比較快的投手；無論變化球或直球，都滿有球威，期待他進職棒的表現。」