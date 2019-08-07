中職／LamiGirls全新EP預購24小時破千張　18日賽前簽名會

▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls推出第4張全新EP《Dancing Holiday》，在6日展開預購，24小時破千張預購，8月17日賽後首度公演《Dancing Holiday》，8月18日賽前舉辦限時簽名會。

《Dancing Holiday》已於6日推出實體CD，在Lamigo官方購物網限時72小時預購，EP除了內含單曲《Dancing Holiday》附贈10款女孩資料夾外，到時收到CD的朋友還會發現附在CD中的寶藏彩蛋。

請繼續往下閱讀...

LamiGirls在17日賽後首度公演《Dancing Holiday》，18日下午3點30分到4點30分，由隊長巫苡萱領軍，包括副隊長曲羿，其他團員羚小鹿、琳妲、倪暄、陸筱晴、沐妍、慕霏、慧慧、籃籃、孟潔、凱莉絲、巧柔、Abuu、張庭、亞璇、Yuri、若潼、菲菲、卉妮舉辦 《 Dancing Holiday》限時簽名會。

每張EP預購含Dancing Holiday贈品售價399元，金銀狀猿卡友享特價349元，預計8月14日起陸續出貨。辣蜜趴現場預計會有少量EP販售，售價則為429元。

▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片。（圖／記者季相儒攝）