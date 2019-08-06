中職／9108人為彭政閔慶生　破本季平日票房

▲彭政閔球員最後生日趴。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟6日在台中洲際球場出戰Lamigo桃猿，是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次生日出賽，先發第6棒指定打擊，進場觀眾人數9108，刷新本季平日票房紀錄。

彭政閔是8月6日生日，今年41歲生日，也是球員生涯最後一次生日出賽，去年生日當天剛好碰休兵日，但在生日前夕對戰悍將，敲出3分全壘打，單場敲雙安貢獻4打點，提前為自己慶生，而2017年生日當天對戰桃猿，二度敲出追平安，為兄弟延長賽勝出的關鍵功臣。

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彭政閔41歲生日當天，再度先發，擔任第6棒指定打擊，後援會號召球迷穿上黃色T及恰毛巾，一同進場為他應援，兄弟官方也推出限量CHIA生日驚喜包，限量123包，每包內容物總價值達官方售價2,000元以上，包括2019 CHIA系列常態商品，最大獎是恰恰的簽名椅，市價6,600元，已有不少球迷在下午1、2時左右，到場排隊搶購。

今天預售票已突破6000張，兄弟球團宣布，進場觀眾多達9108名，超過6月7日的8576人，成為今年平日最多觀眾人數。彭政閔也用好表現回應，此役3打數2安打，包括7局敲出二壘安打，隨後兄弟換代跑，恰恰提前退場。