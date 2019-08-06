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中職／18轟生涯新高　詹子賢拋開新人王壓力破繭而出

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▲▼中信兄弟,詹子賢。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟詹子賢。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟外野手詹子賢上半季末獲穩定出賽機會，手感也越來越燙，3日敲出本季第18轟，已是單季生涯新高，總算拋開新人王的壓力，逐漸重回正軌。他坦言，去年一整季陷入低潮，心情相當不穩定，幾乎是靠運氣在打球。

2017年拿下新人王，詹子賢隔年對自己有高度期待，期望能夠回報球隊對他的看重，無形之中給自己很大的壓力，「去年真的是整個找不到感覺...可以說是靠著運氣在打球。」他苦笑說，「滿多安打是鳥安的，還有那種二壘後方的安打，結果變成二壘安打。」

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整季陷入迷航狀態，詹子賢坦言，除了膝傷問題，也給予自己很大的壓力，「前一年拿新人王，就容易想比較多，畢竟球隊對你有所期待，也會希望自己能夠有表現。」

今年春訓，詹子賢轉換心態，下很大的功夫找出適合自己訓練方式，「想辦法讓身體更輕鬆、更有力量，除了針對髖關節、核心肌群方面的訓練之外，臀部肌肉方面也加強不少，希望可以減輕膝蓋的負荷，目前確實好很多。」

單季18轟已是生涯新高，詹子賢自認非全壘打型打者，「我不是像朱哥（朱育賢）、子豪或是俊秀那樣有力的打者，比較重視擊球的強勁度；控制棒子擊到甜蜜點，（開轟）機率會大一點，全壘打 可遇不可求，有時候也要運氣 。」

近況維持火燙，詹子賢除了重視擊球率，同時要求自己盡量不要被三振，「三振對球隊是完全沒有幫助，這段期間也會觀察日本打者與投手間的對決，像是坂本勇人，看看人家在2好球的攻擊策略。」

關鍵字： 中華職棒詹子賢中信兄弟
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