本季全壘打王頭銜競爭越來越激烈,去年國聯MVP耶里奇(Christian Yelich)被楚特(Mike Trout)、班林格(Cody Bellinger)追平後,昨天敲出一發以37轟要回領先,6日又對海盜繳出雙響砲,以39轟拉開差距。

楚特、班林格3日相繼揮出本季第36轟,追平耶里奇並列全壘打王,耶里奇馬上在昨天以37轟超前,6日楚特開轟追平後,耶里奇馬上對海盜擊出雙響砲要回領先。

耶里奇首局就擊出陽春砲幫助釀酒人先馳得點,釀酒人4局攻下4分、8局再拿3分取得8比6領先,9局首名打者又是耶里奇,2好0壞劣勢之下,把一顆押在邊角的85.7英里滑球送出右外野大牆,本季第39轟出爐,單場5支4包含2轟,幫助釀酒人9比7獲勝。

