U12世界盃／陳楷升開轟奪勝當MVP　感謝隊友「一起玩」

▲U12世界盃，陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃，中華隊由陳楷升先發5局無失分，還在6局上轟出全壘打，投打俱佳表現，幫助中華隊拿下冠軍，也拿下大會MVP，陳楷升表示，「很開心。」他也感謝隊友一路跟他一起玩、一起努力。

陳楷升在本屆世界盃都扛重要戰役先發，包含開幕戰及複賽首戰，冠軍戰也交給他，他主投5局，僅被敲3安打，奪5次三振，用65球，50顆好球，最後再由林丞宥6局下投出9顆好球演出3上3下守住冠軍戰。

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賽前教練團將重任交給陳楷升，他也很有信心，「賽前想說投好就好，守備會幫我，想著享受比賽。」中華隊一路領先，4局取得3比0領先，5局下守備連續失誤被攻佔一、三壘，是陳楷升面對得最大危機，他說，「教練說那1分給他們這關係，解決打者就好，冷靜下來。」

陳楷升5局好投，在關鍵時刻投出三振，化解危機，而且6局上還轟出陽春砲，拿下保險分，本屆大惠個人首轟在此時出爐，他坦言，「打出局就知道全壘打，之前沒開轟不會覺得狀況不好，想著安打就好了。」

陳楷升當冠軍戰英雄奪MVP，「我們很努力一起拿了冠軍，謝謝他們，一直鼓勵我，陪我一起玩。」他也感謝父母，「支持我打棒球。」

▲U12世界盃，陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）