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中職／王正棠板凳出發建功　「代打比先發時還緊張」

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▲▼富邦悍將,王正棠。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,王正棠。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將4日交手Lamigo桃猿，富邦王正棠8下代打建功，敲出帶有2分打點一壘安打，除了幫助球隊拿下勝利外，也讓富邦逃過本週末遭桃猿橫掃的命運。板凳建功的王正棠賽後受訪表示，「比先發的時候還要緊張！」

富邦8下一分落後，兩人出局後開始發動攻勢，蔣智賢先選到四壞保送，范國宸敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，攻佔二、三壘。此時，富邦換上代打王正棠，他打穿中間防線穿越安打，一次把追平分、超前分一起送回本壘。

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王正棠是富邦今年的主戰二壘手，鮮少從板凳出發，賽後他受訪說：「沒有先發反而比較緊張。上場前雖然教練跟我說放輕鬆，但真的很難不緊張。」王正棠接著補充，「前2場我們都輸球，這場又打得這麼拉鋸，所以我上去壓力蠻大的，因為這一場非常想贏下來。」

▲▼富邦悍將,王正棠。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,王正棠。（圖／記者季相儒攝）

成為王正棠代打建功的苦主是桃猿黃子鵬，他今天在7局下就上場化解一、三壘危機，續投第二局後因為1次保送2支安打沒能幫球隊守下來。王正棠談從黃子鵬手中敲安：「這應該是對他的首安吧，他的球很沉不太好打，上場前我就先設定我要的位置，剛好被我掌握到。」

關鍵字： 中華職棒王正棠富邦悍將
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