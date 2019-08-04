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不斷更新／高國輝二壘安打先馳得點　5局富邦1：1桃猿

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▲▼富邦悍將,高國輝。（圖／記者季相儒攝）

▲高國輝4下敲出帶有打點二壘安打。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將4日主場迎戰Lamigo桃猿，桃猿前2戰擊退富邦拉出一波5連勝，桃猿今天推出洋投尼克斯先發搶勝，富邦則是派出本土左投陳仕朋應戰。首局雙方投手都送出三上三下。3上陳仕朋飆出3次三振。4下高國輝在得點圈有人時敲二壘安打，富邦先馳得點。5上陳俊秀陽春砲追平。5局，富邦1：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威游擊滾地形成內野安打，余德龍游擊滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，藍寅倫一壘滾地遭策動雙殺。

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▲▼Lamigo桃猿,尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿,尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

1局下，富邦進攻，張正偉遭到三振，林哲瑄遭到三振，胡金龍右外野飛球遭接殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育游擊反彈球遭刺殺，朱育賢遭到三振，陳俊秀右外野一壘安打，郭嚴文遭到三振。

2局下，富邦進攻，林益全遭到三振，高國輝左外野飛球遭接殺，蔣智賢游擊上空飛球遭接殺。

3局上，桃猿進攻，林承飛遭到三振，陽耀勳遭到三振，陳晨威遭到三振。

3局下，富邦進攻，于孟馗二壘滾地遭刺殺，陳凱倫選到四壞保送，林宥穎遭到三振，張正偉一壘滾地遭刺殺。

尼克斯本季19場先發，戰績10勝5敗，116局被擊出116支安打，包含7支全壘打，90次三振，37次四死球，防禦率3.72，WHIP值1.30，今年遭遇富邦3場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.66，對戰被打擊率0.274。

陳仕朋本季15場先發，戰績6勝7敗，78.2局被101支安打，包含4支全壘打，44次三振，26次四死球，防禦率4.23，WHIP值1.59，今年碰過桃猿7場，成績2勝5敗，對戰防禦率4.89，對戰被打擊率0.373，曾被朱育賢、林立敲過全壘打。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手余德龍、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒游擊手林承飛、九棒指定打擊陽耀勳。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒中外野手林哲瑄、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒三壘手蔣智賢、七棒游擊手于孟馗、八棒二壘手陳凱倫、九棒捕手林宥穎。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將
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