不斷更新／統一陳子崴亂流+牽制失誤　兄弟1局2比1領先

▲吳東融。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟開局就靠著串連安打形成一、三壘有人，統一先發投手陳子崴牽制失誤，讓吳東融奔回本壘為兄弟先馳得點，再靠著盜壘引發的阻殺失敗跑回第2分。統一首局下馬上還以顏色，江亮緯陽春砲追回一分，首局結束兄弟2比1領先。

1局上，中信兄弟進攻。吳東融中間方向深遠飛球二壘安打，王威晨穿越安打一、三壘有人，陳子崴牽制失誤，吳東融回本壘兄弟1比0領先，王威晨上到三壘。詹子賢選到保送，無人出局再次攻佔一、三壘，統一喊出暫停，陳子豪揮棒落空三振，彭政閔飛球接殺2出局，林智勝打擊，跑者起跑捕手阻殺失敗，三壘跑者回到本壘得分、一壘上二壘，兄弟2比0領先，林智勝保送上壘，張志豪外野飛球接殺3出局，中信兄弟2比0領先。

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1局下，統一7-ELEVEn獅進攻。林靖凱三振出局，江亮緯左外野陽春砲，統一追到1比2。潘武雄二壘安打，蔡齊哲暴投跑者推進到三壘，高國慶強勁滾地球刺殺出局，2出局，郭阜林三振出局，統一1比2兄弟。

先發打序

中信兄弟

吳東融 , 2B

王威晨 , 3B

詹子賢 , LF

陳子豪 , RF

彭政閔 , DH

林智勝 , 1B

張志豪 , CF

高宇杰 , C

王勝偉 , SS

統一 7-ELEVEn獅

林靖凱 , 2B

江亮緯 , RF

潘武雄 , DH

高國慶 , 1B

郭阜林 , 3B

蘇智傑 , LF

黃恩賜 , SS

郭峻偉 , C

唐肇廷 , CF

統一獅4日要在台南主場與中信兄弟進行雙重賽，雙重賽首戰派出林子崴對上蔡齊哲，2人都已經許久沒在一軍出賽，林子崴要搶本季首勝，也要幫助統一中止對戰兄弟5連敗，蔡齊哲尋求暌違3個月的勝投，精彩的中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

目前統一3連敗，對戰兄弟5連敗，下半季5勝12敗，排名墊底，是唯一勝率不到5成的隊伍，與首位桃猿有5.5場勝差。兄弟9勝9敗，戰績排名第3，與桃猿有2場勝差。

林子崴本季6場出賽，其中1場先發，投8.2局，防禦率12.46。本季唯一一場先發就在7月11日面對兄弟，主投4局丟2分自責分，林智勝對林子崴有1發陽春砲。

蔡齊哲本季13場出賽、11場先發，其中4場優質先發，拿下2勝6敗，其中2勝都來自統一，防禦率6.34。6月12日對統一中繼2局丟4分後下二軍，在二軍出賽6場，有3場先發、3場後援，拿下2勝2敗，防禦率4.88。

今年蔡齊哲面對統一7場，有5場先發、2場後援，拿下2勝2敗，對戰防禦率5.73。蘇智傑、潘武雄、陳鏞基、黃恩賜都曾從蔡齊哲手中開轟，必須特別留意。