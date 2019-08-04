▲桑契斯領銜完成無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

太空人4日靠著從藍鳥交易來的14敗敗投王桑契斯（Aaron Sanchez）先發6局零失分，加上哈里斯(Will Harris)、比亞吉尼（Joe Biagini）和戴文斯基(Chris Devenski)各投1局持續封鎖水手，4人合力完成太空人隊史第12次無安打比賽。

來到太空人之前桑契斯相當悲慘，不僅只有3勝14敗的慘澹戰績，防禦率更高達6.07，還曾經一度連續10場吞下敗投。自從上一次奪下勝投後，他17次先發防禦率高達7.49，苦吞0勝13敗。不過本戰他先發6局投出6次三振和兩次保送，將無安打比賽交棒給隊友。桑契斯成為大聯盟第2位，也是1990年的藍斯頓（Mark Langston）之後，轉隊後首場比賽，就合力完成無安打比賽。

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「我只是想要新東家留下好印象，真的太棒了，沒有比這更好的結果。」桑契斯說。太空人擅長提升新加入的投手表現，不過總教練辛區（A.J. Hinch）說：「我們沒什麼特別的魔法。」

打線中以布蘭特利（Michael Brantley）表現最出色，不僅敲出兩支二壘安打和1支一壘安打完成猛打賞，3安都有打點進帳，整場貢獻4打點。

本戰為太空人第12次無安打比賽，自從1962年加入大聯盟以來，只有道奇的13次比他們還多。而這也是水手本季第2次成為無安打苦主，慘輸9分更是差距最大的一次。7月12日，水手才被天使的柯爾（Taylor Cole）和潘納（Felix Pena）聯手無安打。