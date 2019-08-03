中職／小胖追上王拔並列中職萬磁王　「還會有很多次」

▲林泓育生涯挨了109次觸身球。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿林泓育3日對陣富邦悍將的比賽，挨了1計觸身球，這也是他生涯第109次觸身球，追平中信兄弟王勝偉並列中職觸身王。賽後他笑著說：「這有什麼好紀錄的，很危險啦。」小胖再繼續補充，「我可以跟你說還會有很多次，不過有幾次我不知道！」

林泓育今天在4局上，遭到富邦先發投手伍鐸投出的球砸中背部。賽後，林泓育談起那球：「那是顆直球，直接命中背部靠近脊椎的部位，很痛啊！」被問到投手投出去就知道要被砸到了嗎？小胖開玩笑地回應：「捕手手套一擺出來我就知道了。」

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林泓育是在賽後，才知道原來已經在觸身球這個環節趕上王勝偉，苦笑著說：「這個紀錄有什麼好記得的，很危險耶。」。雖然林泓育與王勝偉並列觸身球王，但是兩人出賽場次有明顯落差，包含今天的比賽在內，林泓育出賽985場，王勝偉則是1240場，因此平均下來，林泓育每9場會挨一次觸身；王勝偉則是11.4場才一次觸身。

林泓育今天挨了本季個人第19次觸身球，突破他個人在2015年18次觸身球紀錄。另一位觸身球王王勝偉曾在2008年單季被砸19次。不過中職單季挨最多觸身球的都不是這兩位，而是義大（富邦前身）蘇建榮在2012年的單季26次觸身球。

林泓育看得相當開，還自嘲說，要達成這樣的觸身球紀錄也是不容易，再自己補上一句，「還會有幾次我不知道，但我可以跟你說還會有很多次。」