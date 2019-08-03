中職／桃猿核心價值是團隊　林泓育傳承精神

▲林泓育。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／新莊報導

Lamigo桃猿「重砲司令塔」林泓育本季蹲捕48場，已是近3年新高，在蹲捕方面，給予投手群安定感，有許多「看不見」的貢獻，林泓育強調，無論是指定打擊或是捕手的角色，自己皆保持相同的攻擊欲望，而比起個人成績，團隊才是最重要的，他說：「在我們這隊，團隊是我們的核心價值。」

桃猿陣中沒有明顯的學長、學弟制，學長能夠放低身段，拉近與學弟的距離，林泓育扮演這樣的角色，「這對我來說很重要，現階段可能是我，以後還會有人跳出來；建立這模式需要時間，但摧毀它很容易。」

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球隊上半季奪冠時，林泓育曾提及，自己會願意跳出來帶學弟，多虧先前曾在隊上的陳金鋒等學長，「是他們把這樣的精神傳承下來，才有現在的桃猿。」他認為，現在多給後輩想法，往後他們當了學長，也有方向引導學弟，「這是互相的，我有不懂的地方，我也會去問，不會因為我是學長，而一昧覺得我都是對的，他們身上可能也有我沒遇過的經驗。」

截至3日賽前，桃猿投手被打擊率0.283，而林泓育先發蹲捕時，投手群被打擊率0.272，陣中不少投手都倚賴與他的搭配，他說：「每一次在場上面臨危機時，都必須想辦法把傷害降到最低，這很重要，想辦法協助投手在對的節奏上，雖然這樣說有點籠統，簡單來說，能夠引導到對的節奏上，投手投起來會比較有安定感，降低出錯機率。」

林泓育今年以指定打擊身份出賽24場，打擊率高達0.391，36支安打包括4轟，貢獻19打點，長打率0.554，捕手身份出賽也不影響打擊，累積48場出賽，打擊率仍有0.344，67支安打包括14轟，貢獻42打點，長打率0.626。

蹲捕價值被低估，林泓育沒有看得太重，「很多人都會去注意我在蹲捕時的表現，但我不會放在心上，不管在什麼位置，我還是保持相同的想法，上了場應該要做什麼就要做什麼，也不會一昧要求安打甚至長打。」他認為，有推進是對球隊的最大幫助，「今天在不形成安得的情況下，能不能達到推進效果，這是我在意的，全壘打、打點、安打......都是附加價值，重點是做好基礎工作，棒球的價值在於團隊，而非個人，就像我16年打了4成又如何，球隊沒奪冠，一切都沒有意義。 」