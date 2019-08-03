中職／小短裙甜美開球　溫妮羞喊人生最大尺度

▲溫妮開球 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新莊報導

富邦悍將8月3日新莊球場迎戰Lamigo桃猿，木曜二傻之一的溫妮人生第一次擔任開球貴賓，接受投手陳仕朋特訓，順利開出漂亮好球，她也相當開心，「真的是仕朋教練教得好，告訴我握球技巧、提醒我身體不要歪，讓開球更順利。」

「溫妮」本名黃于恩，在《大學生了沒》節目出道，在2017年參與麥卡貝網路電視《木曜4超玩》節目，成為固定主持人，由於其甜美的外型、呆萌的外表，加上溫柔的歌唱嗓音，相當受人喜愛，除固定主持節目外，也經常參與網路與電視節目錄影，不定期錄製翻唱歌曲影片。

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悍將推出「歡樂製造機」主題日，溫妮受邀開球，且精心打扮，她害羞地說：「這是我第一次穿這麼短的裙子，也沒穿過這麼短在路上...不要往下拍。」

接受陳仕朋特訓，溫妮直呼開球前真的超緊張，甚至為此做惡夢，夢到自己大暴投、挖地瓜。

為了第一次開球完美，溫妮昨晚特別花時間看了國、內外的藝人開球影片，注意到日本女星石原聰美，「看了她的旋風式、龍捲風投球。」溫妮笑說：「嗯......我還是乖乖投自己的球。」

多虧賽前陳仕朋的指導，溫妮將球準確投入他的手套之中，談到首度開球的滿意程度，她為自己打上70分，「自己是完全沒投過，在練習後還能投到對方手裡，應該還算不錯。」

溫妮也分享平常紓壓方式，她露出甜美笑容表示：「我自己是滿能睡覺， 遇到不開心時，就要睡覺，再來就是玩遊戲，今天發現投球也滿紓壓的！」