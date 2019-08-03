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不斷更新／王溢正戰伍鐸　2局結束桃猿0：0富邦

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▲▼0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

▲王溢正暫居本土勝投王。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將3日主場交手Lamigo桃猿，桃猿推王溢正先發，富邦則由伍鐸先發應戰。桃猿目前拉出一波4連勝，王溢正也暫居勝投王；富邦伍鐸本季則表現掙扎，目前吞下9敗暫居聯盟敗投王。1局上富邦出現2次美技守備助伍鐸上演三上三下。2局結束，桃猿0：0富邦。

1局上，桃猿進攻，陳晨威一壘滾地遭刺殺，廖健富一壘滾地遭刺殺，藍寅倫中外野飛球遭林哲瑄美技接殺。

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1局下，富邦進攻，張正偉三壘滾地遭刺殺，王正棠一壘滾地遭刺殺，胡金龍游擊反彈球遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育游擊滾地遭刺殺，朱育賢左外野一壘安打，郭嚴文一壘滾地遭策動雙殺。

2局下，富邦進攻，林益全右外野一壘安打，高國輝遭到三振，投手連續2次暴投跑者上三壘，蔣智賢三壘上空小飛球遭接殺，林哲瑄遭到三振。

王溢正本季先發16場共8場優質先發，戰績9勝2敗，防禦率4.50，再一勝與隊友尼克斯並列勝投王；今年對戰悍將，王溢正拿下3勝2敗，防禦率4.50，近5場3勝1敗，防禦率僅3.90，狀況正佳。

面對悍將打線，王溢正被打擊率0.340偏高，其中對右打者被打擊率0.330，對左打者被打擊率0.358，不過桃猿近5場打擊率0.353，共8支全壘打，平均單場得9.4分，團隊防禦率也只有4.09，平均單場失4.4分。

伍鐸去年為悍將主力先發，但本季先發14場，僅有4場先發，戰績2勝9敗，是聯盟敗投王，上次拿勝已是5月初，近2場出賽為中繼，此役重回先發，面臨「期末考」壓力；悍將有另一名洋投班華德，正在二軍待命。

今年面對桃猿，伍鐸拿下1勝1敗，防禦率5.68，被打擊率0.349，對右打者被打擊率0.333；對左打者被打擊率0.355。悍將對戰桃猿近5場比賽，僅有1勝，吞了4敗，其中團隊打擊率0.271，平均單場得4.4分，團隊防禦率高達9.43，平均單場失9.4分。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒捕手廖健富、三棒左外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒一壘手朱育賢、六棒二壘手郭嚴文、七棒右外野手陽耀勳、八棒游擊手林承飛、九棒三壘手林智平。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒指定打擊高國輝、六棒三壘手蔣智賢、七棒中外野手林哲瑄、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手方克偉。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將
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