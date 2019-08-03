中職／江國豪本週迎生涯初登板　「比預期來得快」

▲富邦悍將江國豪。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將江國豪3日升上一軍，有機會在本週末迎來生涯一軍初登板，對此江國豪表示，「比預期還早，原本以為最快下禮拜才會上。」。7月才剛代表中華隊到荷蘭打完港口盃的江國豪，認為能夠在進職棒前去一趟，進而看到自己的缺點並加以修正相當不錯。

江國豪這兩天有機會在與桃猿之戰登板，前一天他在場邊看了比賽的心得是，「職棒賽場很細膩，一軍的打者很常會抓球攻擊，因此要更加小心降低失投的出現。」生涯首戰有可能就要面對打擊兇猛的暴力猿，江國豪說：「還是平常心，會依照捕手的指示下去投，因為學長（捕手）經驗比較老道；比較熟悉打者。」

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▲港口盃中華隊江國豪。（圖／中華棒協提供）



今年從台體畢業的江國豪，投入中職季中選秀，7月1日的選秀會上以探花之姿加入富邦。不過他在同月12日代表中華隊前往荷蘭參加港口盃時，還沒與富邦完成簽約，因此那也算是他業餘生涯最後一次的中華隊經驗。

江國豪今天受訪提到港口盃的收穫：「覺得對自己幫助不少，在那種國際賽，時常可以發現自己的缺點，也讓我能夠在進入職棒前，盡可能地修正。」

進入富邦還不到一個月的江國豪，已經升上一軍準備出賽，他也提到目前陣中跟游霆崴、陳仕朋比較好，因為三人同年，之前在高中時期有過交手經驗，算是原本就有點私交了。不過對於這兩個職棒學長，江國豪卻笑說，「他們沒給什麼經驗分享，都在『虧』我而已。」