班林格401場達生涯100轟破隊史　本季36轟平全壘打王

記者潘泓鈺/綜合報導

國聯年度MVP大熱門,道奇3年級生班林格(Cody Bellinger)3日面對教士第4局擊出超前2分砲,本季第36轟平聯盟最多,僅花401場比賽完成生涯百轟,破名人堂鐵捕皮耶薩(Mike Piazza)所保持的道奇隊史紀錄。

當年皮耶薩花了422場比賽,才達成生涯百轟里程碑,菜鳥賽季就以39轟打破國聯菜鳥最多轟、1993年皮耶薩道奇隊史紀錄的班林格,很快的再次刷新隊史紀錄。

