班林格401場達生涯100轟破隊史　本季36轟平全壘打王

▲班林格（Cody Bellinger）401場達標生涯百轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國聯年度MVP大熱門，道奇3年級生班林格（Cody Bellinger）3日面對教士第4局擊出超前2分砲，本季第36轟平聯盟最多，僅花401場比賽完成生涯百轟，破名人堂鐵捕皮耶薩（Mike Piazza）所保持的道奇隊史紀錄。

當年皮耶薩花了422場比賽，才達成生涯百轟里程碑，菜鳥賽季就以39轟打破國聯菜鳥最多轟、1993年皮耶薩道奇隊史紀錄的班林格，很快的再次刷新隊史紀錄。

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Cody Bellinger gets HR No.



Fastest Dodger ever to hit 100 career homers



(via @Dodgers)pic.twitter.com/zzi5ZBl0pM — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) August 3, 2019

「這是個很特別的紀錄，」班林格賽後說道，「我原本不知道這是我生涯第100轟，是我回到休息室的時候才知道的，我很感激這一切，希望能夠一直保持下去。」

儘管農場大物梅伊（Dustin May）生涯初登板繳出5.2局失4分其中3分自責的不俗表現，但道奇此役打線熄火，終場2比5輸給教士。