菊池雄星4局挨4轟爆6分收第8敗　太空人6轟狂虐水手

▲菊池雄星對太空人先發4局失6分。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

美聯西區王者太空人，3日面對分區最差的水手進行了一場「大屠殺」，全隊猛敲6轟，其中有4發是從先發投手菊池雄星手中敲出，追平個人紀錄，終場太空人10比2大勝，菊池4局掉6分收下本季第8敗。

次局太空人大物艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）率先擊出陽春砲，幫助球隊先馳得點，馬瑞斯尼克（Jake Marisnick）補上兩分破擴大到3比0領先。第4局，731交易大限回鍋的金手套捕手馬多納多（Martin Maldonado）陽春砲帶動攻勢，2017年美聯MVP奧圖維（Jose Altuve）同樣追加一發兩分砲，讓菊池無法在第5局回到投手丘。

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5局接替菊池的麥克連（Reggie McClain），遭受柯瑞亞（Carlos Correa）、迪亞茲（Aledmys Diaz）背靠背砲擊，終場太空人就以10比2輕鬆獲勝。

菊池雄星挨了本季最多的單場4發全壘打，本季累積28支被全壘打，追平太空人賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）並列全聯盟第一，同時這是他近3場先發以來第2次被敲9安打，防禦率上升到5.49，4勝8敗。而太空人此役擊出6發全壘打，是2017年5月31日6轟以17比6大勝雙城以來單場最多全壘打紀錄。