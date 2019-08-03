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不斷更新／彭政閔高飛犧牲打建功　1局兄弟3：0統一

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▲▼統一獅,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一獅3日在台南主場迎戰中信兄弟，1上靠著統一防守失誤、彭政閔高飛犧牲打、林智勝安打，兄弟單局得到3分。

1局上兄弟進攻，吳東融遭到三振，王威晨右外野一壘安打，陳子豪右外野一壘安打，詹子賢靠游擊手失誤上壘、帶1分打點，彭政閔右外野飛球遭接殺、帶1分打點，林智勝左外野一壘安打、帶1分打點，曾陶鎔一壘滾地遭刺殺。

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1局下統一進攻，羅國龍遭到三振，林靖凱中外野一壘安打，陳鏞基遭到三振，蘇智傑遭到三振。

江辰晏今年15場出賽拿下4勝5敗，防禦率4.76，下半季投了3場比賽，防禦率高達9.28。雖然江辰晏狀況不佳，但面對兄弟仍有壓制力，今年面對兄弟5場，其中4場先發，拿下1勝2敗，對戰防禦率僅3.38。

▲▼赫猛 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟赫猛。（圖／中信兄弟提供）

赫猛目前在中職先發3場，其中1場優質先發，投13局，拿下1勝1敗，防禦率5.54。對戰統一1場，主投6局無失分，僅被敲1支安打，拿下本季首勝。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒二壘手林靖凱、第三棒指定打擊陳鏞基、第四棒左外野手蘇智傑、第五棒一壘手高國慶、第六棒三壘手郭阜林、第七棒游擊手林祖傑、第八棒捕手郭峻偉、第九棒中外野手張偉聖。

兄弟先發名單，第一棒二壘手吳東融、第二棒三壘手王威晨、第三棒右外野手陳子豪、第四棒中外野手詹子賢、第五棒指定打擊彭政閔、第六棒一壘手林智勝、第七棒左外野手曾陶鎔、第八棒捕手黃鈞聲、第九棒游擊手王勝偉。

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