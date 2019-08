柳賢振進傷兵名單　道奇大物「褐色雷神」生涯初登板

▲柳賢振。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

今年大爆發有望成為歷史首位亞裔賽揚得主的柳賢振,3日因為脖子酸痛被道奇放進10天傷兵名單,在這同時,道奇也拉上農場頭號投手「褐色雷神」梅伊(Dustin May)上演生涯初登板。

柳賢振本季21次先發,繳出1.53防禦率、0.94WHIP的鬼神數據,貢獻11勝2敗,有望成為歷史首位亞裔賽揚得主。根據《ESPN》記者岡薩雷茲(Alden Gonzalez)報導,柳賢振確定會缺席一次先發。

在這同時,道奇拉上綽號「褐色雷神」(Gingergaard)的超級菜鳥梅伊。這位21歲年輕右投,擁有傲人的身高以及99英里火球特質,加上一頭深褐色飄逸長髮,有如大都會明星投手「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard),因而獲得此綽號。

After battling for nine pitches with Hunter Renfroe, #Dodgers rookie Dustin May has his first @MLB strikeout.



He started and ended the at-bat with 96 mph that just couldn't be touched. pic.twitter.com/GzNs65E3gX