柳賢振進傷兵名單　道奇大物「褐色雷神」生涯初登板

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年大爆發有望成為歷史首位亞裔賽揚得主的柳賢振，3日因為脖子酸痛被道奇放進10天傷兵名單，在這同時，道奇也拉上農場頭號投手「褐色雷神」梅伊（Dustin May）上演生涯初登板。

柳賢振本季21次先發，繳出1.53防禦率、0.94WHIP的鬼神數據，貢獻11勝2敗，有望成為歷史首位亞裔賽揚得主。根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，柳賢振確定會缺席一次先發。

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在這同時，道奇拉上綽號「褐色雷神」（Gingergaard）的超級菜鳥梅伊。這位21歲年輕右投，擁有傲人的身高以及99英里火球特質，加上一頭深褐色飄逸長髮，有如大都會明星投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），因而獲得此綽號。

After battling for nine pitches with Hunter Renfroe, #Dodgers rookie Dustin May has his first @MLB strikeout.



He started and ended the at-bat with 96 mph that just couldn't be touched. pic.twitter.com/GzNs65E3gX — MLB Pipeline (@MLBPipeline) August 3, 2019

梅伊在道奇農場排名僅次於內野手拉克斯（Gavin Lux），是體系中排名最高的投手，2019年大聯盟百大新秀評比第35。今天生涯初登板面對教士，超過96英里的伸卡球、卡特球連發，搭配83到86英里左右的曲球與變速球混淆打者，繳出5.2局3K失4分其中3分自責分的好成績，6局打完道奇2比4落後。

▲梅伊（Dustin May）生涯初登板。（圖／達志影像／美聯社）