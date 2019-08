「神鱒」追平「契丹英雄」　本季第36轟並列全壘打王

▲楚特(Mike Trout)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

「神鱒」楚特(Mike Trout)3日面對印地安人,首局就擊出陽春砲,七月份狂敲13轟8月第一場比賽又開轟,本季第36轟追平釀酒人重砲耶里奇(Christian Yelich)並列全壘打王。

面對克里文格(Mike Clevinger)的第一球,楚特就將其掃出中外野大牆,幫助天使先馳得點,本季第36轟追平耶里奇並列全壘打王。但天使開場投手柯爾(Tyler Cole)0.1局爆4分,球隊馬上就陷入落後,其中剛從鮑爾(Trevor Bauer)交易案獲得的普伊格(Yasiel Puig),馬上就貢獻轉戰印地安人的首打點。

