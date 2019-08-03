運動雲

>

「神鱒」追平「契丹英雄」　本季第36轟並列全壘打王

ETtoday運動雲

▲▼楚特。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「神鱒」楚特（Mike Trout）3日面對印地安人，首局就擊出陽春砲，七月份狂敲13轟8月第一場比賽又開轟，本季第36轟追平釀酒人重砲耶里奇（Christian Yelich）並列全壘打王。

面對克里文格（Mike Clevinger）的第一球，楚特就將其掃出中外野大牆，幫助天使先馳得點，本季第36轟追平耶里奇並列全壘打王。但天使開場投手柯爾（Tyler Cole）0.1局爆4分，球隊馬上就陷入落後，其中剛從鮑爾（Trevor Bauer）交易案獲得的普伊格（Yasiel Puig），馬上就貢獻轉戰印地安人的首打點。

請繼續往下閱讀...

天使第2任投手皮特斯（Dillon Peters）投完剩餘的7.2局，僅在2、3兩局失掉3分，9局1比7落後最後反攻機會，天使雖然攻下兩分，仍以3比7不敵印地安人。

去年國聯MVP耶里奇本季依舊火力全開，全壘打產量驚人，開季至今一直都領跑全大聯盟，楚特雖然3月份成績不如其耀眼，但依舊跟前幾年依樣穩定輸出，7月爆發13支全壘打，本季第一個突破雙位數全壘打的月份，終於在8月追上耶里奇的全壘打產量，而道奇的班林格（Cody Bellinger）則以35轟緊追。

關鍵字： 楚特天使耶里奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

推薦閱讀

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

中職／總教練生涯首勝　郭建霖：明、後天再繼續

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

U12世界盃／古巴先發挨3轟照奪勝　拚2個人獎挑戰黃天賜、陳楷升

熱門新聞

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2林志傑：返台打球仍是選項

3甜瓜：已經可以接受擔任替補

4味全再簽4新秀　開訓公布新隊長

5楚特第36轟　平耶里奇全壘打王

熱門新聞

1張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

2中華有望晉級冠軍戰　日韓戰關鍵

3林書豪獲以色列強權馬卡比報價

4羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

5味全談妥森榮鴻、曾傳昇　剩5人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366