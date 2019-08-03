「神鱒」追平「契丹英雄」　本季第36轟並列全壘打王

▲楚特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「神鱒」楚特（Mike Trout）3日面對印地安人，首局就擊出陽春砲，七月份狂敲13轟8月第一場比賽又開轟，本季第36轟追平釀酒人重砲耶里奇（Christian Yelich）並列全壘打王。

面對克里文格（Mike Clevinger）的第一球，楚特就將其掃出中外野大牆，幫助天使先馳得點，本季第36轟追平耶里奇並列全壘打王。但天使開場投手柯爾（Tyler Cole）0.1局爆4分，球隊馬上就陷入落後，其中剛從鮑爾（Trevor Bauer）交易案獲得的普伊格（Yasiel Puig），馬上就貢獻轉戰印地安人的首打點。

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Mike Trout hits it out the park on his first pitch



He's now tied the MLB HR lead



(via @MLB)pic.twitter.com/Yekj78nhGx — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) August 2, 2019

天使第2任投手皮特斯（Dillon Peters）投完剩餘的7.2局，僅在2、3兩局失掉3分，9局1比7落後最後反攻機會，天使雖然攻下兩分，仍以3比7不敵印地安人。

去年國聯MVP耶里奇本季依舊火力全開，全壘打產量驚人，開季至今一直都領跑全大聯盟，楚特雖然3月份成績不如其耀眼，但依舊跟前幾年依樣穩定輸出，7月爆發13支全壘打，本季第一個突破雙位數全壘打的月份，終於在8月追上耶里奇的全壘打產量，而道奇的班林格（Cody Bellinger）則以35轟緊追。