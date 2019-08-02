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U12世界盃／中華二游搭配佳　教頭預言葉弘仁國家隊常客

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12中華隊游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒進行到複賽，中華隊前幾戰中，二游搭配佳，尤其游擊手葉弘仁還幾度上演美技，總教練李國強表示，他的守備本來就很好，只是打擊太急了，「若是心態向隊長黃天賜那麼穩，他會很不一樣，未來一定也是國家隊常客，畢竟他現在已經跳級了。」

葉弘仁從U12首戰對上古巴至今就一直是不動游擊手，幾次幫助中華隊守住強勁滾地球，雖然在對上南韓時一度發生小失誤，但整體守備仍相當穩定，而他對自己的守備也相當有信心，「我在母隊的時候，守備就練比較多，所以比較穩定吧。」

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

二壘手吳翊睿和游擊手葉弘仁雖然分別來自桃園和新竹縣，但卻有良好的默契，李國強說，他們在母隊時，原教練就已經給了他們該有的東西，「來這裡就是細節再多溝通，而他們兩個的感情就集訓再培養，目前搭配都蠻好又穩定。」

李國強特別強調，葉弘仁是非常優秀的選手，可以說已經是跳級了，「他將來一定是國家隊常客，就是打擊有點太急了，若是他有天賜那樣穩定的心態，一定會很不一樣。」

而和葉弘仁搭配得宜的二壘手吳翊睿，李國強表示他是一個很認真做事的孩子，教練交代什麼就會全力去做好，非常認份，守備也很扎實，雖然和葉弘仁比起來靈活度沒那麼好，但也是很好的二壘手。

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，吳翊睿。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12中華隊二壘手吳翊睿。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華二游葉弘仁吳翊睿國家隊常客
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